María Pilar Dancausa, experta fiscal: “Yo eliminaría el paro porque sólo crea vagos”

El paro, como popularmente se conoce a la prestación por desempleo, es un derecho que tienen reconocidos los trabajadores. Su objetivo es protegerlos cuando pierden su empleo, ofreciéndoles un ingreso temporal mientras buscan otro.

Una prestación que se financia a través de las cotizaciones a la Seguridad Social, tanto de empleados como de empleadores. En el caso de los trabajadores, se ve reflejada en su nómina (entre el 1,55% y el 1,65% de la base de cotización).

“Yo eliminaría el paro porque sólo crea vagos”, afirma María Pilar Dancausa, experta fiscal en TikTok.

Y añade: "Muchos dicen, yo tengo derecho a cobrar el paro porque para eso lo he estado pagando durante todos los meses".

A todos aquellos que piensan así, rebate sus ideas con una serie de datos que, según su entender, hacen buena su afirmación de que el paro es una ‘fábrica’ de vagos.

Poca cantidad

Uno de los argumentos que utiliza la María Pilar Dancausa se centra en lo que pagan los trabajadores a la Seguridad Social en su nómina por este concepto.

“¿Sabes cuánto pagas realmente de paro? El 1,55% de tu salario bruto", expone la experta fiscal. Una cantidad insignificante, a su entender.

"Si cobras 1.400 euros brutos, al desempleo le pagas 21,70 euros que eso, a lo largo de un año, son unos 200 euros y, en tres años, 782 euros", especifica.

Y hace la siguiente pregunta: ¿Qué te parece si después de tres años trabajados te pagan el paro? Lo que tú has pagado, 782 euros. ¿O quieres seguir cobrando un año completo? ¿Quién te lo va a pagar? Yo no”, concluye.

Requisitos para cobrar el paro

Más allá de las declaraciones de la experta fiscal, lo cierto es que aquellas personas que quieran cobrar el paro deben cumplir con una serie de requisitos.

Por ejemplo, el cese laboral debe haber sido involuntario aunque hay excepciones (si ha acabado un contrato temporal es una de ellas). La persona debe haber cotizado al menos 360 días durante los últimos seis años.

También ser mayor de 16 años y no superar los 65 años. Y no realizar actividades incompatibles. Dicho de otra forma, no trabajar ni tener ingresos superiores al 76,5% del SMI (Salario Mínimo Interprofesional).

La cuantía de la prestación que recibirá la persona desempleada dependerá de su base reguladora. Dicha base tiene en cuenta el promedio de los últimos 189 días trabajados sin tener en cuenta las horas extraordinarias.

Durante 2024, el gasto en prestaciones por desempleo fue de 23.163 millones de euros, según los datos de la Seguridad Social. Se trata de un 4,5% respecto a la cifra de 2023.