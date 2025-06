Jesús, jubilado: “Está claro que la cotización actual no va a cubrir las pensiones futuras de ninguna manera”

El sistema de jubilaciones español ha sido criticado en numerosas ocasiones, principalmente, porque la población que se encuentra en edad de jubilación es considerablemente superior a la que se encuentra en edad de trabajar.

Esto ha traído como consecuencia que se genere la batalla entre jóvenes y mayores, donde con aires fatalistas los primeros aseguran que, en vista de las circunstancias, cuando les toque jubilarse no tendrán pensiones.

Con esto, Jesús Robledo, presidente de la Asociación de Empleados Jubilados y Pensionistas de Caja de Madrid (AJUCAM), habló en el programa laSexta Xplica, en el canal laSexta, sobre esta situación del sistema de pensiones y cómo en realidad no es nada nuevo.

Una pelea "absurda"

Robledo comenzó explicando de forma contundente que dicha pelea entre jóvenes y mayores "es absurda", refiriéndose a estos jóvenes que alegan que no tendrán pensiones y los jubilados que alegan que sus pensiones no son suficientes y no pueden dar el paso de la jubilación.

Sin embargo, comentó el extrabajador que no es la primera vez que esta pelea sale a flote: "Se lleva discutiendo desde hace muchísimo tiempo y es absurda totalmente".

Explicó que "los mayores evidentemente hemos cotizado a razón de un 28% de nuestro salario durante 40 o 45 años y hemos percibido una pensión".

Para dar un poco de perspectiva a esta situación, el jubilado recordó que un profesor en el año 1980 ya habló sobre esto y "ya en aquel entonces se planteaban problemas con las pensiones, han pasado 45 años y seguimos percibiendo pensiones".

"Está claro que la cotización actual no va a cubrir las pensiones futuras de ninguna manera", comentó Robledo, "porque cada vez hay más jubilados y cada vez se están percibiendo unas pensiones más altas".

Hizo énfasis en que actualmente las pensiones que se perciben son mayores que anteriormente: "Los que se jubilan cobran 2.000 euros y los que, por desgracia, están falleciendo no cobraban ni los 1.000".

Un problema de futuro

Así, dictó sentencia el ex trabajador de Caja Madrid, explicando que el problema de las pensiones es un problema "evidentemente de futuro".

Acto seguido, resaltó que, por ejemplo, las personas que actualmente tienen entre 45 y 65 años, rondan los "18 o 19 millones de personas" y "en el año 2050 todos ellos estarán jubilados y, aunque hayamos 'estirado la pata', habrá muchísimos más pensionistas".

Con esto, optó por exponer que "por mucho que se retrase la edad de jubilación, uno, dos o tres años, es una medida totalmente impopular". Refiriéndose a que, en efecto, no es de agrado para muchos ciudadanos españoles.

"Por suerte o por desgracia, los presupuestos del Estado que ahora mismo cubren una parte para evitar esos desfases de la Seguridad Social, tendrán que seguir cubriendo esas pensiones", explicó Robledo.

Agregó que "no nos olvidemos, los pensionistas, 10 millones en este momento, somos consumidores, pagamos impuestos" y planteó la pregunta de: "¿Qué pasaría si nos quitan esa pensión? Moriríamos de hambre, dejaríamos de consumir, dejaríamos de pagar impuestos..."

Por último, les recalcó también a los jóvenes españoles que alegan que "no van a tener una pensión" que "les aseguro que siempre tendrán una pensión, esté el Gobierno que esté."