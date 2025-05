Gonzalo Bernardos, economista: "La solución para no acabar con el sistema de pensiones es que la gente trabaje más años"

Los españoles tienen algunas preocupaciones en su cabeza que les persiguen día tras día. Y casi todas ellas giran en torno a asuntos económicos. Muchos, por ejemplo, se centran en la vivienda. Mientras que otros se torturan con las famosas pensiones.

Todos escuchamos al menos una vez al día que el sistema de pensiones en España es un auténtico desastre. Que no vienen trabajadores suficientes para sostener una situación crítica. Y que las personas que llevan años dejándose la vida 'no tendrán quienes les mantengan.'

Sin embargo, la situación se vuelve aún más cruda cuando son los expertos quienes admiten y confiesan la gravedad del problema. Y quienes apuntan unas soluciones que no caerán bien entre la sociedad, ya que no son agradables.

Pero es que la crudeza del asunto es máxima y ya solo queda poner en marcha soluciones casi de emergencia. Así lo ha transmitido en alguna ocasión el experto Gonzalo Bernardos. Este reputado economista advierte del drama que se avecina.

En una entrevista con el portal especializado Noticias Trabajo aseguraba que las soluciones que él ve con buenos ojos probablemente no sean las más populares. Sin embargo, cada día que pasa es más complicado reducir el déficit que registra la hucha de las pensiones.

¿Hay solución para recuperar las pensiones?

El sistema de pensiones siempre es objeto de debate. Y así seguirá siendo mientras no aparezca una solución a corto o medio plazo. La hucha de las pensiones se agota y la población vive cada vez más años.

Esto provoca que la carga fiscal sobre los trabajadores aumente y que la edad de jubilación cada vez sea más lejana. Unas bases que indican que el sistema de pensiones está en riesgo y que su modelo no ofrece ninguna garantía ni ventaja.

Aquellos que se acercan a la edad de jubilación lo hacen con cada vez más incertidumbre, ya que cada día que pasa ven más complicado cumplir su objetivo. Al menos, cobrando lo que les corresponde. Además de incertidumbre, también hay miedo.

Hablando de este tema, Gonzalo Bernardos se muestra especialmente tenso: "Es tan generoso que su viabilidad está en riesgo. A mí me da igual que el déficit lo tenga la Administración Central o la Seguridad Social, porque ambos es déficit del Estado y el actual es de 65.000 millones de euros".

A Bernardos no le preocupa la cantidad, que también, sino la tendencia: "Lo podemos pagar, pero ese déficit va a ir subiendo". Ante esta situación, muchas personas deciden activar otras vías de ingresos para llegar a una edad avanzada con un cierto colchón.

Son los planes de pensiones o los productos de ahorro que permiten amortiguar el golpe a largo plazo, cuando hayamos dejado de trabajar. Sin embargo, España tampoco es el paraíso de este tipo de planes. Principalmente porque no hay ingresos.

La rentabilidad que ofrecen los planes de pensiones españoles es malísima: "Se tendrían que mirar quién ponen a gestionarlos porque realmente hay mucha gente que ha puesto dinero, pero cuando ve la rentabilidad, ya no pone más".

En nuestro país ponemos muy pocos huevos en esta cesta por norma general: "Lo que tienen los españoles en planes de pensiones privados en promedio son aproximadamente 11.000€". Bernardos critica una situación en la que muchas veces se hace lo mejor para la gestora, pero no para el cliente".

Retomando la situación de las pensiones, hay algunas situaciones puestas en marcha que critica ferozmente: "La primera posibilidad es que paguen los trabajadores más Seguridad Social".

Aquí, Bernardos se muestra en claro desacuerdo: "Yo estoy en contra porque solo falta que los jóvenes, que ya ganan poco, ganen menos porque pagan más". El otro plan que tampoco le convence es "rebajar la pensión a las personas que ya la cobran".

El reputado economista lo ve injusto. Por ello, solo da el visto bueno a la solución que va relacionada con trabajar más años. Si la esperanza de vida va aumentando, también debería hacerlo la edad laboral acorde a esta evolución.

Esta es una solución que no celebra, pero que considera la mejor de todas las que hay encima de la mesa: "Todos mis amigos están locos por jubilarse, tienen menos de 60 años y no pueden más, pero no es el deseo, sino la clave de saber si la administración puede pagar estas pensiones".

"El segundo remedio es que la gente trabaje más años y que los años que trabaje estén cada vez más en consonancia con la esperanza de vida y en consonancia con lo que han pagado y lo que reciben".

Esta confesión, algo impopular, es lo único de todo lo que se ha puesto en marcha que ve con cierto positivismo y que espera que traiga algunas soluciones a un sistema que vive asfixiado.