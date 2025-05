Alberto Sánchez, abogado: "Esto es lo que debes hacer si el propietario vende el piso durante tu alquiler"

Alquilar un piso, en muchas ocasiones, es la única alternativa para independizarse. Aún no tienes el suficiente dinero ahorrado o sencillamente no te ves preparado para dar un paso tan importante en tu vida como comprar una casa.

En este sentido, hay que tener en cuenta también la importancia de tener un poco de 'suerte' con el propietario.

Alberto Sánchez, abogado inmobiliario que acostumbra a responder dudas concretas sobre vivienda en su cuenta de TikTok, ha abordado en esta ocasión las cláusulas del contrato de alquiler que, según la ley, no tiene que cumplir el inquilino.

Cláusulas ilegales en el contrato de alquiler

En primera instancia, ha resaltado "lo que debes hacer si el propietario vende el piso cuando tu alquiler está vigente es estar tranquilo, ya que no se termina el contrato de alquiler".

La ley establece que "específicamente, durante los cinco primeros años, aunque se venda el inmueble, el nuevo propietario tiene que respetar el contrato de alquiler vigente".

De este modo, cuando vayas a firmar un contrato de alquiler puedes tener la certeza de que aunque el arrendador cambie de planes repentinamente, existe una garantía legal para no quedarte sin casa en un abrir y cerrar de ojos.

En segundo lugar, ninguna cláusula de un contrato de alquiler puede imponer pagar al propietario en efectivo.

"La ley especifica que el pago tiene que ser siempre de forma electrónica y si una persona no tiene cuenta bancaria, siempre te tiene que dar un recibo. Piensa que si pagas en mano y no te dan recibo, el propietario puede decir perfectamente que no le has pagado", indica Alberto.

En España, según la Encuesta de Condiciones de Vida del INE, en 2023, el 17,3% de los hogares residía en régimen de alquiler, un aumento de más de un 1% con respecto a 2021. Además, el 8,2% de la población destinaba al menos el 40% de su renta disponible al gasto en vivienda.

Así, a tenor del elevado porcentaje de la renta destinado a la vivienda, es importante no aumentar los costes en gastos que realmente no tienes que realizar.

"La cláusula que diga que te tienes que encargar tú como inquilino de todas las reparaciones del inmueble no es legal".

Y añade: "La ley especifica que el propietario tiene que costear todas las reparaciones que afecten a la habitabilidad de la vivienda, como pueden ser goteras o inundaciones".

En cambio, si es el inquilino el que rompe algún mueble o electrodoméstico por falta de precaución, el coste de la reparación sí iría a su cargo. En la gran mayoría de contratos de alquiler, el propietario incluye una fianza pensada de antemano para este tipo de hipotéticos.