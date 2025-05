Juan Galisteo, experto en finanzas: "Hay una forma legal de heredar un piso en España y ahorrarte miles de euros"

Las herencias en España conllevan no solo una carga emocional, sino también una serie de decisiones legales y fiscales que pueden costar más de lo necesario si no se conocen bien. Según datos del Consejo General del Notariado, más de 56.000 herencias fueron rechazadas en 2023, muchas por los altos costes fiscales. Sin embargo, hay fórmulas legales poco conocidas que pueden evitar pagos innecesarios cuando un inmueble se reparte entre varios herederos.

Juan Galisteo, experto en finanzas, lo tiene claro: "¿Te ha pasado alguna vez que heredas una propiedad y no sabes cómo gestionarla con tu familia? Este vídeo te enseña a cómo evitar pagar de más si quieres quedarte con una parte de un inmueble. Está respaldado por el Código Civil y puede ahorrarte miles de euros si lo haces bien".

La clave está en una figura legal específica: la extinción de condominio. "Se llama extinción de condominio y no es lo mismo que vender o comprar. Muchos lo hacen mal por desconocimiento", advierte Galisteo. Este recurso es especialmente útil cuando un heredero quiere quedarse con todo el piso y compensar económicamente a los demás.

El problema es que muchas personas lo hacen como si fuera una compraventa convencional, lo que encarece mucho la operación. El experto pone el ejemplo de dos hermanos que tienen una herencia de un inmueble y uno plantea al otro la opción de comprarle su parte como una compraventa normal, "de esa manera tendría que pagar el impuesto sobre la renta, es decir el IRPF por la ganancia patrimonial. Además de otros gastos", advierte.

La alternativa correcta, según Galisteo, pasa por firmar la extinción de condominio ante notario. "Lo que haremos será una extinción de condominio ante notario que es una fórmula legal que usamos cuando dos copropietarios acuerdan que uno se queda con el 100% del inmueble. Legalmente es súper útil porque en vez de hacer una compraventa donde tributas por el valor total transmitido, aquí solo se tributa por la parte que se extingue del condominio. En muchos casos te ahorras un dineral".

El impuesto que se paga es el de Actos Jurídicos Documentados (AJD), y su tipo varía según la comunidad autónoma. "Lo que se paga es el AJD, el Impuesto de Actos Jurídicos Documentados que en la mayoría de las comunidades autónomas es del 1,5% sobre el valor de la parte que adquieres. Pero si el piso va a ser tu vivienda habitual, puede ser incluso del 0,5% según la Comunidad Autónoma. Por ejemplo en Andalucía y Cataluña es del 1,5 %, pero en Madrid puede ser del 0,75%".

Además, se reducen otros costes fiscales relevantes. "En principio no se pagaría la plusvalía municipal si no hay ganancia real, ni exceso de adjudicación, como indica el artículo 33 de la ley del IRPF y las resoluciones más recientes del Tribunal Supremo. Además, como no es una venta no tributas en IRPF por ganancia patrimonial si la operación es compensada de forma equitativa".