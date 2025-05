Gregorio Estévez, experto legal: “Hacienda no quiere que sepas cómo puedes ahorrarte el impuesto de sucesiones"

La muerte de un familiar es un momento muy doloroso. Una persona con la que podías hablar y compartir momentos, de repente, desaparece y se convierte en un bonito recuerdo. Además, aparte del trauma emocional, comienza una fase muy desagradable en la que hay que pasar el duelo mientras se empieza a rendir cuentas con Hacienda.

En concreto, cuando se produce un fallecimiento, los herederos deben pagar el Impuesto de Sucesiones por la adquisición de bienes, derechos o dinero procedentes de una persona fallecida. Este tributo es gestionado de forma diferente según cada comunidad autónoma, por lo que las bonificaciones y reducciones varían enormemente.

En este sentido, Gregorio Estévez, experto inmobiliario, ha explicado en su cuenta de TikTok (@gregorio_estevez) un truco legal para que no tengas que pagar "30.000 euros" a la Agencia Tributaria (AEAT) a costa de este impuesto.

Usufructuario vitalicio

"Si han fallecido tus padres y te dejan un piso de herencia, está el camino que más le gusta a Hacienda, que es que le pagues 30.000 euros de impuestos de sucesiones", comienza el experto.

No obstante, ofrece una solución legal para evitar un desembolso de tal envergadura: "Hacienda no quiere que sepas que puedes ahorrarte el impuesto de sucesiones. ¿Cómo? Tus padres van a hacer un fondo, se ponen como usufructuarios vitalicios, te hacen a ti único beneficiario y no pagas ni un solo euro de impuestos", afirma.

#agenteinmobiliario #hacienda #sectorinmobiliario ♬ sonido original - Gregorio Estévez_Inmobiliario @gregorio_estevez ¿Cuántos impuestos le tengo que pagar a Hacienda si mis padres me dejan un piso de herencia? Hoy os traigo una explicación de cuántos impuestos le tendrás que pagar a Hacienda si tus padres te dejan un piso de herencia. Si el piso que vas a heredar lo quieres vender, también tendrás que pagar muchos impuestos. #impuestos

Un usufructuario vitalicio es quien tiene derecho a usar y disfrutar de un bien ajeno durante toda su vida, aunque no sea el propietario. Así, a través de este mecanismo legal, los progenitores pueden emplear en pleno derecho un bien o inmueble aunque sea propiedad de sus hijos.

Sin embargo, los descendientes, hasta que no muere el usufructuario, tienen un estatus de nudo propietario. Esto significa que tienen la propiedad del bien, pero no pueden disfrutarlo plenamente hasta que se extinga el usufructo.

Variaciones según las comunidades autónomas

En todo caso, las herencias están expuestas a más o menos impuestos en función del lugar de residencia de la persona fallecida. Una de las herencias más habituales del Impuesto de Sucesiones es la vivienda.

"Si heredas un piso de 350.000 euros pagas a la Agencia Tributaria estos impuestos: si vives en Valencia, Madrid y Andalucía, pagarás el 1%, es decir, 3.500 euros; por su parte, en Galicia es del 0%". En cambio, en territorios como Asturias y Cataluña es infinitamente mayor. "En Asturias tendrías que pagar un 10%, 35.000 euros, y en Cataluña un 7%, que supondría un total de 24.500 euros", concluye Estévez.