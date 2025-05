La Guardia Civil lanza una advertencia: esto es lo que debes hacer si el cajero automático no te entrega el dinero

En los últimos años, la forma en que los españoles realizan sus pagos cotidianos ha cambiado radicalmente. Métodos como las tarjetas de crédito y el pago sin contacto mediante tecnología NFC han pasado de ser una novedad a convertirse en la opción habitual para la mayoría.

La digitalización ha transformado la experiencia de compra, agilizando procesos y reduciendo el uso del dinero en efectivo. Pero, a pesar de la tendencia digital, todavía hay un porcentaje significativo de la población que continúa utilizando billetes y monedas.

Es una práctica más común entre personas mayores, quienes muchas veces no cuentan con dispositivos compatibles o simplemente no confían del todo en los sistemas electrónicos.

A esto se suma un problema adicional: cada vez hay menos cajeros automáticos disponibles. Localizar uno no siempre es tarea sencilla, y aun así, muchos siguen recurriendo a ellos para tener efectivo a mano.

Ya sea por costumbre o por necesidad, el uso del cajero sigue siendo relevante para un sector de la sociedad. ¿Qué hacer si falla? Te contamos la respuesta que da la Benemérita

La recomendación de la Guardia Civil

Como sucede con cualquier tecnología, los cajeros automáticos no están exentos de fallos. Es posible que en alguna ocasión hayas intentado retirar dinero y la transacción no se haya completado como esperabas; tal vez los billetes no salieron o apareció un mensaje de error en la pantalla.

A menudo, estos errores se deben a simples fallos técnicos y basta con esperar unos segundos o volver a intentarlo. Sin embargo, también existe la posibilidad de que el cajero registre la operación como realizada aunque no haya entregado el dinero. En ese caso, si no estás atento, podrías perder esa cantidad.

Ante este tipo de situaciones, la Guardia Civil ha lanzado una recomendación muy clara a través de su cuenta oficial en Twitter. Su objetivo: evitar que los ciudadanos pierdan su dinero cuando algo no va bien al usar un cajero.

El primer consejo es clave: si la transacción fue autorizada, no abandones el cajero inmediatamente. Aunque no veas salir los billetes al instante, pueden tardar unos segundos más en aparecer. Si te vas, podrías dejar el dinero expuesto para que lo recoja otra persona.

En caso de que no salga nada, los agentes sugieren revisar con atención la ranura del dispensador. A veces los billetes quedan atascados y no llegan a salir por completo. Observar con detenimiento puede evitarte un disgusto mayor.

Si después de esperar y revisar no has conseguido tu dinero, el siguiente paso es contactar de inmediato con tu entidad bancaria. Ellos podrán verificar el estado de la operación y, si es necesario, iniciar un proceso de reclamación para devolverte el importe.

Es fundamental actuar con rapidez y conservar la calma. Tomar nota del cajero, la hora exacta y cualquier mensaje que aparezca en pantalla puede facilitar mucho el proceso posterior con el banco. Cuanta más información proporciones, más ágil será la solución.

Aunque la sociedad avance hacia lo digital, el efectivo sigue siendo una herramienta útil para muchos. Y mientras eso no cambie, es esencial saber cómo reaccionar si algo falla en el proceso de retirada de dinero. Estar informados es la mejor forma de proteger nuestro dinero.