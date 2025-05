José Elías, millonario experto en finanzas: "A los 50 años tienes que haber ahorrado este dinero para no sufrir con la pensión"

España es un país que día a día se empobrece. La realidad de la sociedad y la tendencia de los últimos años es que cada vez hay mayor separación entre ricos y pobres. Los primeros tienen cada vez más y los segundos, cada vez menos. Por ello, se está produciendo un grave fenómeno que va camino de fragmentar el sistema que hace funcionar al país: se trata del fin de la clase media.

Y es que realmente es la clase media la que hace funcionar a una sociedad y la que cierra la distancia entre ricos y pobres. Sin embargo, los datos, que indican que cada vez pagamos más por todo, desde impuestos hasta la cesta de la compra, y que cada vez cobramos menos, son los que evidencian esta situación tan adversa.

Pero no solo los datos advierten de un gran problema. También lo hacen los expertos que analizan de manera constante la tendencia negativa que lleva España. Uno de ellos es José Elías, experto financiero y emprendedor, quien ha conseguido construir un imperio a base de seguir sus propios consejos. Y ahora, alerta sobre una situación que se repite en nuestro país sin parar.

Se trata de la cantidad de personas de una cierta edad que tienen que vivir de alquiler porque no tienen la posibilidad de acceder a una vivienda y que además pagan una importante cantidad cada mes sin que esto les repercuta una mínima inversión en su propia vida. No hay que olvidar que en un alquiler nos gastamos periódicamente un dinero que nos aleja de la propiedad privada.

Por ello, Elías advierte a todas aquellas personas que están pagando mucho dinero por su alquiler sin posibilidad además de ahorrar. Una situación que será aún más complicada en poco tiempo, cuando ya no tengan su sueldo por haber llegado a la jubilación y tengan que vivir con una pensión muy reducida. Ante esta situación, este especialista económico muestra su total preocupación porque lo que debería ser un premio se podría traducir en un castigo.

¿Por qué debemos ahorrar antes de llegar a la jubilación?

José Elías lo tiene claro. Uno de los colectivos cuya situación es más preocupante son aquellas personas que ya tienen una edad avanzada y que, por todo lo que tienen que pagar día a día, no han podido ahorrar lo suficiente como para tener una jubilación tranquila junto a su pensión. Algunos ya no pueden cambiar esto, pero otros todavía están a tiempo si siguen los consejos de expertos como este.

"Ahora hay gente de 50 años que viven con un alquiler de 1.200 euros que van hasta el cuello", dice José Elías. Personas que se dejan en una vivienda que ni siquiera es de su propiedad buena parte de su sueldo, haciendo imposible ahorrar algo cada mes de cara a un futuro en el que su pensión será insuficiente para tener una vida digna.

Este empresario alerta de cómo ha cambiado la situación en España, ya que las personas de esta edad han pasado de preocuparse por cobrar la máxima pensión posible a tener que estar pendientes de ayudas y complementos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Esto unido a la subida incesante del precio de la vivienda.

Por ello, José Elías teme que cada vez más personas mayores se vean obligadas a tener que vivir en alquileres demasiado elevados o incluso compartiendo piso para poder llegar a fin de mes. Ante esta situación, advierte de manera recurrente en sus apariciones en entrevistas y podcast relacionados con negocios e inversiones que esta situación es especialmente complicada en las grandes ciudades, donde el coste de vida es mayor.

Una situación que no concuerda en absoluto con lo que todos tenemos en nuestra imaginación de lo que supone llegar a una edad en la que deberíamos visualizar la jubilación y la tranquilidad. "No nos hemos marcado unas metas que sean esas, bajo mi punto de vista". Para Elías, el futuro de las pensiones es muy incierto, ya que no ve claro el mantenimiento de la famosa hucha.

De los jóvenes se presupone que sea más difícil poder ahorrar. Sin embargo, cada vez más las personas de 40 o 50 años tienen también más difícil guardar algo pensando en el mañana. Por ello hace hincapié en aquellas personas de esta edad que pagan un alquiler muy elevado y que viven asfixiados, casi sin poder llegar a fin de mes y, evidentemente, sin poder ahorrar. Y no habla de personas que estén en paro o de baja, sino aquellos que reciben su sueldo íntegro.

Lo preocupante de "estas personas que no han ahorrado nada en su vida" es cómo van a pagar su mensualidad "cuando les llegue la pensión", la cual es menor que su sueldo. "Van a cobrar 800 euros y van a tener que hacer co-living con otros abuelos y yo lo veo y me fastidia". Y es que cada vez más personas de avanzada edad se ven obligadas a compartir su residencia. Según datos del Instituto Nacional de Estadística, el 20% de las personas que superan los 65 años reside en una vivienda de alquiler y en casos concretos se supera la mitad de los ingresos destinada a ese pago mensual.