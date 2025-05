El aviso de Sergio Gutiérrez sobre la nueva ley de Vivienda: "Vamos hacia una crisis inmobiliaria, será un desastre"

Uno de los mercados que menos oportunidades nos ofrecen actualmente en España es el de la vivienda. En estos momentos es casi más sencillo encontrar un buen trabajo que una buena casa, ya sea para alquiler o para compra. Y es que lo cierto es que la situación es realmente complicada tal y como indican casi todos los expertos.

España registra varios problemas que afectan y golpean al sector inmobiliario. Sin embargo, todos o casi todos giran en torno a los mismos principios. Los precios no han parado de subir y cada vez hay menos oferta. Por lo tanto, aquellos que quieren buscar un piso, ya sea de venta o de alquiler, están obligados a pagar más por menos.

Esta situación, tal y como advierten expertos como Sergio Gutiérrez, está provocando muchas situaciones adversas en España, lo que ha llevado a muchos a exigir cambios políticos para intentar encontrar una solución. Sin embargo, la nueva ley de vivienda no ha hecho más que empeorar las cosas, ya que se trata de una norma que no convence a ninguno de los agentes del sector.

Los inquilinos tienen cada vez más problemas para encontrar una buena oportunidad y la situación tan turbia que registra el mercado está provocando que cada vez más propietarios retiren sus viviendas. Por lo tanto, esto no hace más que reducir la oferta, aumentar la demanda y provocar que los precios no paren de crecer y de crecer.

Como indica este experto, especialista en asuntos inmobiliarios, inversiones y emprendimiento, la nueva ley del alquiler solo complica la vida a todos haciendo de este sector un universo cada vez más ingrato. Ni siquiera las inmobiliarias son capaces de encontrarle el lado positivo a las condiciones actuales que registra el mercado.

Los fallos de la nueva ley de alquiler

Seguramente, muchas veces hayamos escuchado que España tiene un grave problema de vivienda. Y especialmente, que la situación de los alquileres se ha disparado. Los precios no paran de crecer y las condiciones que ofrecen los propietarios respecto a esos inmuebles son también cada vez peores. Menos metros construidos, peores calidades... y todo pagando cada vez más.

Por ello, algunos expertos advierten que la nueva ley de alquileres no está subsanando los graves problemas que registra el mercado. "¿Te han dicho que la ley de vivienda te protege como inquilino? Pues que sepas que la mitad de los inquilinos cree que no solo no les protege, sino que les dificulta el acceso a la vivienda".

Así lo advierte Sergio Gutiérrez, experto inmobiliario y cofundador de Excellence Real Estate Circle. Para este especialista, el nuevo texto legal solo añade más problemas a todos aquellos que deben impulsar un mercado que se encuentra a la baja. "Según Fotocasa, el 49% opina que esta ley les pone más trabas que soluciones. Y no solo eso. Casi el 40% de los propietarios está pensando en retirar su vivienda del mercado del alquiler".

Este es el peor síntoma que puede registrar el mercado ya que cuantos menos inmuebles se pongan en movimiento, más subirán los precios y más encarnizada será la lucha. Para alguien que conoce a la perfección el mercado español, esta situación no pilla de sorpresa: "Normal, porque esta ley les complica la vida a todos. A los propietarios, a los inquilinos, a las inmobiliarias e incluso a los políticos también. Porque si no hubiera tantos problemas de vivienda no nos quejaríamos tanto".

Aunque a muchos les cueste creerlo, el resultado de la nueva ley de alquiler es pésimo. Por ello, un experto como Sergio Gutiérrez explica cuál es la situación actual y cuál es la tendencia que llevará si algo no cambia. "Ahora tenemos menos oferta de alquiler, más competencia por cada piso, precios que en lugar de bajar se mantienen o incluso suben, inquilinos a los que no renuevan... vamos, es un desastre".

Y es que este asesor inmobiliario no pone paños calientes a una situación que empieza a ver como desesperada: "Y lo peor de todo es que va a ir a peor, especialmente en zonas como Cataluña. Vamos camino del apocalipsis inmobiliario con la prohibición del mercado de alquiler libre que se avecina".