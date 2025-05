Pilar Barcelona, asesora financiera: "Así invierto 10.000 euros cuando quiero rentabilidad sin asumir riesgos"

Siempre es un buen momento para empezar a invertir, si bien hay que saber que el año 2025 no es el año perfecto para tener una estrategia centrada en el mercado de valores, tal y como aseguran los expertos, quienes recalcan que 2025 será un año marcado por la incertidumbre, especialmente debido a factores geopolíticos.

Ante esta situación, será fundamental gestionar con prudencia las carteras y estrategias, salvo que suceda algún evento que lo cambie todo. Por este motivo, es imprescindible tratar de hacer una buena selección de inversión, tanto en la renta fija como en la renta variable.

Para empezar a invertir, la experta de EFPA España, Pilar Barcelona, ha desvelado la forma en la que invertiría 10.000 euros si quiere obtener rentabilidad sin tener que asumir grandes riesgos, aconsejando hacer inversiones de una forma periódica. La experta aconseja aportar una cantidad al mes a un producto, como puede ser un fondo de inversión global, que permita un ahorro de costes y una adecuada diversificación.

No obstante, en función de la edad, puede ser aconsejable adoptar un perfil diferente, y es que, si se está más próximo a la jubilación, lo más recomendable es invertir con el menor riesgo posible. En estos casos, aunque no se gane mucho en rentabilidad, lo más aconsejable sería no perder dinero.

Por su parte, los más jóvenes tienen una mayor capacidad para asumir un riesgo mayor, siempre dependiendo de cada caso en particular, tanto por las oportunidades que se pueden presentar para recuperar las inversiones que potencialmente se puedan perder, pero también por lo que el interés compuesto puede hacer por ti en este sentido.

Productos financieros recomendados

Más allá de la recomendación de Pilar Barcelona, conviene conocer los principales productos financieros que recomiendan los expertos para una cartera de inversión de 10.000 euros en el presente año 2025:

Cuentas remuneradas

Los asesores financieros recomiendan tener siempre un colchón de emergencia para lo que pueda suceder en el mercado, un fondo de imprevistos que debe cubrir, como mínimo, 3 meses de gastos o de ingresos. Este, sin embargo, pierde valor en las cuentas corrientes sin remuneración por culpa de la inflación.

Con los tipos de interés bajando, aún existen opciones en cuentas remuneradas que pueden ayudar a obtener rentabilidad con los 10.000 euros que tienes parados en tu cuenta bancaria. Asimismo, puedes remunerar el pasivo sin comprometer la liquidez de las finanzas a través de un fondo monetario.

Contar con un colchón económico en un fondo monetario supone afrontar un mínimo riesgo a la hora de invertir. En un fondo monetario estará más diversificada y tendrá la ventaja de no tener que negociar con el banco para que abone el depósito de la cuenta corriente.

Letras, bonos y obligaciones del Estado

Las letras del Tesoro y los bonos son una de las mejores opciones para quienes quieren ahorrar, siendo preferible optar por adquirir una letra a 3 meses que no hacer nada con el dinero, ya que de esta forma se puede obtener una rentabilidad.

Aunque las letras, los bonos y las obligaciones del Estado siguen teniendo algunas rentabilidades que son superiores a las de las cuentas remuneradas más populares, siendo el producto de ahorro que más rápido recoge el efecto de los recortes de tipos. Con una inversión de 10.000 euros en letras del Tesoro a 12 meses, se podrían llegar a obtener beneficios de unos 200 euros anuales.

En bonos y obligaciones, en función del tipo de interés y la duración, al tener un horizonte temporal más alto, se pueden llegar a obtener rendimientos por encima de los 11.600 euros en obligaciones del Estado al cabo de treinta años.

Planes de pensiones

La popularidad de los planes de pensiones ha caído de forma significativa en los últimos tiempos, sobre todo por iliquidez, ya que no se puede rescatar a corto plazo, salvo en algunas excepciones. Aun así, es una opción a tener en cuenta por todos aquellos a los que les cuesta ahorrar, siendo esta su principal ventaja.

Con este producto lo que se consigue es diferir el impuesto, puesto que, si se invierten 1.500 euros en este producto, están exentos de tributación hoy en día y tributarán en el momento de recuperar la inversión. Sin embargo, los expertos hacen mención a la posibilidad de ahorrar periódicamente y posponer la carga fiscal para que el interés compuesto la compense hasta la edad de jubilación.

ETF o fondos de inversión

Los inversores minoristas deben ponerse en manos de asesores financieros para invertir en ETF o fondos de inversión, dado que son uno de los productos más atractivos para el pequeño inversor. Asimismo, hay valores que se encuentran al alcance del inversor minorista que esté mínimamente formado.

En cualquier caso, se recomienda tener clara la importancia de diversificar para minimizar el riesgo, así como hacer una buena selección de inversiones. En el presente año, tanto la renta fija como la renta variable tienen espacio en función del perfil de riesgo del inversor y de las condiciones macroeconómicas.

La renta fija podría resurgir como una opción atractiva si los tipos de interés comienzan a bajar o a estabilizarse, mientras que la renta variable es clave para quienes buscan una rentabilidad a largo plazo. En todo caso, antes de invertir conviene buscar asesoramiento en profesionales que puedan hacer las mejores recomendaciones para obtener mayor rentabilidad.