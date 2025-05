Alfredo García, ingeniero: "Si hubiésemos tenido el 100% de la energía nuclear operativa, se habría evitado este problema"

Alfredo García, ingeniero en telecomunicaciones y operador de reactor nuclear, intervino en el programa de Canal Cuatro 'Todo es Mentira', donde habló sobre qué papel desempeña la energía nuclear en el apagón del lunes 28 de abril.

El experto enfatizó en explicar cómo la energía nuclear habría ayudado a evitar la catastrófica situación vivida en el apagón respondiendo a una de las grandes preguntas que se han planteado días después sobre las causas del mismo.

García comenzó haciendo énfasis en que "el suceso ocurrió por un evento que todavía está pendiente de determinar, hay varias hipótesis, el presidente del Gobierno no descarta ninguna y yo no voy a especular porque es importante que esto nos basemos en datos reales y demostrables".

En este sentido, recalcó que la hipótesis que atribuye el apagón a un 'exceso de energía solar', es algo que 'no se ha manifestado'.

"Hubo un incidente, una caída de la frecuencia en un momento determinado y en ese momento teníamos una producción renovable elevadísima", contextualizó el experto, "teníamos en torno al 78% de producción entre energía solar, eólica y renovables que no contribuyen a estabilizar la red ante una alteración de la frecuencia".

Explicó que las renovables funcionan como 'generadores no sincronizados', es decir, que es energía que no se encuentra sincronizada con la red eléctrica y no tienen motores eléctricos muy potentes, a diferencia de centrales nucleares o las centrales hidroeléctricas. Por este motivo, continuó el experto, "parte de esa producción renovable se desconectó, simplemente para protegerse ante esas alteraciones de la frecuencia".

En otras palabras, "en lugar de intentar contribuir a estabilizar la red, lo que hizo fue hacer que la red cayera todavía más porque se dejó de producir en ese momento", aclaró García. Con esta situación, el desequilibrio que se generó fue tan grande que 'cayeron todos los productores'.

El análisis de Alfredo García

El ingeniero destacó al empezar su análisis de la situación que con una mayor producción síncrona, "es decir, con más generadores que tengan mucha inercia y que sean capaces de amortiguar ese tipo de oscilaciones, muy probablemente esto no habría pasado", sentenció García.

"Teníamos en ese momento el 50% de los reactores parados, porque teníamos Trillo parado por recarga, llevaba ya prácticamente un mes; Cofrentes estaba parado, Almaraz II estaba parado, Almaraz I al 70%, Ascó I al 70%, y Ascó II y Vandellós II al 100%", recordó el operador de reactor nuclear.

A manera de contexto, hay que saber que en España hay 7 centrales nucleares, las mencionadas anteriormente, operadas por distintas compañías eléctricas como Iberdrola, Endesa y Naturgy, que se encuentran repartidas en Cáceres, Tarragona, Valencia y Guadalajara.

Esto se traduce en que, en efecto, estaba en funcionamiento aproximadamente el 50% de la energía nuclear: "Si hubiéramos tenido el 100% seguramente esto se habría ayudado a mitigar, es decir, esto que dice el presidente del Gobierno de que las centrales nucleares han contribuido al problema, no es cierto, habrían evitado el problema en gran medida", sentenció Alfredo García.

En este sentido, una de las razones que explicó el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para justificar que el origen del problema eran las plantas nucleares fue que, en vista de que estaban apagadas, se debían enviar 'grandes cantidades de energía para mantener sus núcleos estables'.

A esto, respondió el ingeniero aclarando que "los reactores nucleares cuando paran automáticamente, porque se desconectan de la red, pasan a alimentarse de la red eléctrica", es decir, de los servicios esenciales como los sistemas de refrigeración.

No obstante, continuó su explicación el experto, a pesar de estar 'apagados', están preparados para cualquier eventualidad. En ese momento, del apagón, no había suministro eléctrico: "entonces no eran una carga para la red eléctrica porque no había red eléctrica".

Así, según García, lo que en realidad hicieron los reactores en ese momento fue 'arrancar automáticamente' los generadores diésel de emergencia, ya que como fue explicado anteriormente, están preparados para ello. Una vez se encienden, toman cargas en 13 segundos para entrar rápidamente al sistema y se autoalimentan.

En otras palabras, el generador diésel de emergencia permite "alimentar todos los sistemas auxiliares, permite refrigerar el reactor e incluso están preparados para hacer frente a un accidente si se produjera en ese momento", comentó el ingeniero de telecomunicaciones.

Teniendo esto en cuenta, Alfredo García comentó de manera contundente sobre las declaraciones del presidente del Gobierno respecto a las nucleares que "yo no sé si no está acertado, le han informado mal o si directamente ha mentido, pero lo que ha dicho no es correcto"