José Elías, millonario experto en finanzas: “Cada vez los autónomos están más jodidos y cada vez tienen más trabajo”

Los trabajadores autónomos en España son beneficiarios de muchas ayudas y prestaciones públicas, pero al mismo tiempo, se suelen encontrar con una enorme carga fiscal que, muchas veces, es superior a los ingresos que generan de sus negocios.

José Elías Navarro es un empresario español conocido por su gran fortuna. Es accionista de numerosas empresas en España y es el fundador de supermercados La Sirena. En numerosas ocasiones ha hablado sobre la situación de los autónomos y en este caso decidió traer a colación otra de las grandes dificultades de estos trabajadores.

El millonario y empresario español en su intervención en el pódcast 'Un Café Incapto con Jose', agregó otros factores como el entorno económico con el que lidian estos trabajadores y que les obliga, muchas veces, a conformarse con menos.

"Tampoco ayuda que se meta gente sin conocimiento"

En el pódcast, José Elías, comenzó exponiendo que "tenéis a los autónomos que están todos arruinados. Tampoco ayuda que se meta gente sin conocimiento". Con esto continuó haciendo referencia a que, por lo general, el precio de los productos es marcado por la oferta y la demanda.

No obstante, recalcó que "lo que no tiene mucho sentido es que cada vez los autónomos están más jodidos, cada vez tienen más trabajo, yo veo a todos los autónomos correr de un lado para otro como locos con mucho trabajo y siempre te dicen lo mismo, que no llegan a fin de mes".

La respuesta rápida que expuso el empresario a esta declaración de los autónomos es 'sube el precio'. Sin embargo, explicó que le suelen responder: "No puedo subir el precio porque aquí el de al lado hace las puertas a 500 y yo si las pongo a 700 no me las cogen ya".

En este sentido, José Elías, sin escrúpulos, llegó a la conclusión de que "el de al lado es tonto perdido y no sabe sumar".

Acto seguido, explicó esta declaración: "El problema es que compites con una cantidad de gente que no está preparada y que no sabe sumar y que pone los precios porque los pone".

Finalmente, el empresario concluyó sus declaraciones haciendo énfasis en que, teniendo todo esto en cuenta: "No tiene sentido que tú estés todo el día desfogado de trabajo de un sitio para otro sin ningún derecho y encima con mucho trabajo y poco dinero".