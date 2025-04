Ni un salario más alto ni más vacaciones: esta es la verdadera tendencia laboral de la generación Z en España

La generación Z, que son aquellos jóvenes nacidos entre 1995 y 2010, poco a poco ha ido adentrándose en el mundo laboral. Sin embargo, su llegada al trabajo ha sido un choque para aquellos de generaciones anteriores.

Estos jóvenes muchas veces son percibidos como más vagos, que no quieren trabajar o que no son personas serias en el mundo laboral. No obstante, según explican los expertos de Randstad, empresa de recursos humanos, en los resultados de su informe Randstad Workmonitor 2024, esta generación valora que su empresa sea afín a sus puntos de vista.

¿Esto qué quiere decir? Pues que la generación Z no considera trabajar en compañías que no compartan su escala de valores, como pueden ser la justicia social, la lucha contra el cambio climático, la sostenibilidad o la igualdad de género. Así, estos jóvenes no se conformarán con empresas de ‘dudosa procedencia’ o que hagan greenwashing o ‘lavado de cara ético’, según los expertos de Randstad.

¿Cuáles son las prioridades de los jóvenes en el trabajo?

Los expertos de Randstad destacan una serie de cualidades que la generación Z califica como una de sus prioridades: una compañía con valores y sentirse seguros en el entorno de trabajo, además de que dicha empresa se preocupe por desarrollar un sentimiento de pertenencia en sus empleados.

Para entender a la generación Z hay que volver atrás, al año 2020, conocido por ser el año de la pandemia por la COVID-19. Con estas circunstancias, muchos empleados se acostumbraron a la modalidad del teletrabajo y, junto a ello, a la flexibilidad horaria.

Esta facilidad y libertad que conlleva trabajar desde casa hace que, según el Randstad Workmonitor 2024, el 46% de los encuestados considere el teletrabajo como algo no negociable, y un 51% vea la flexibilidad horaria como algo a tener en cuenta para aceptar un trabajo o renunciar al mismo.

Por otro lado, estos jóvenes, como fue previamente explicado, consideran importante sentirse seguros en su entorno de trabajo. En este sentido, valoran la libertad de expresión y ‘sentirse uno mismo’ en la empresa.

Así, un 40% de los encuestados por Randstad considera que sus superiores no comprenden a su generación. De esta forma, muchos comentan sentir una falta de conexión entre empleado y empresa, además de optar por no expresar sus ideas por miedo a ser juzgados.

No obstante, los jóvenes de la generación Z consideran sumamente importante, y una de sus principales prioridades, la formación y el desarrollo en el mismo puesto de trabajo o enfocados al futuro. En general, valoran formarse en competencias como inteligencia artificial, informática, tecnología, comunicación, entre otras.

El 80% de los encuestados de la generación Z valora que las empresas les ofrezcan oportunidades de crecimiento y de desarrollo para adquirir o perfeccionar habilidades que pueden resultar útiles para su futuro.

Finalmente, la cuestionada generación Z busca en su entorno laboral sentirse cómoda y partícipe de la compañía, tener libertad dentro de la misma para enfocar sus vidas a otras cuestiones personales más allá de la vida laboral, y aprender.