Pablo Gil, economista: "Se repita o no una crisis como la de 2008, nos vamos a tener que enfrentar a un colapso muy gordo"

La crisis económica mundial de 2008 dejó profundas cicatrices en la sociedad mundial. Sus consecuencias fueron nefastas para el empleo, la vivienda, las bolsas y, en definitiva, para el poder adquisitivo de millones de personas.

Especialmente España y el sur de Europa se vieron azotadas por la 'Gran Recesión'. En este sentido, hay muchos expertos en finanzas que piden prudencia porque en el contexto actual existen posibilidades reales de sufrir una crisis económica de efectos similares.

Precisamente, el economista Pablo Gil, en la cuenta de TikTok ConPdePodcast, ha reflexionado sobre cómo se debería actuar en el caso de que explote una nueva gran crisis.

Crisis económica

El experto ha comenzado defendiendo un argumento que a muchos les sorprenderá. "Deberían dejar que haya crisis. Las crisis son la forma en la que nos devuelven a un punto de equilibrio. Es la forma en que lo malo desaparece", ha aseverado.

Y es que, según su criterio, es importante empezar de cero cuando algo no funciona en vez de alargar el sufrimiento intentando poner parches que, a largo plazo, son perjudiciales.

"Las empresas que no funcionan quiebran y nacen emprendedores con ideas renovadas. Es mejor que desaparezcan y dejar paso a otras que lo hagan mejor. Cuando tardas mucho en permitir que esas crisis ocurran, luego las consecuencias de esas crisis son muy severas", ha explicado Pablo Gil.

El economista tiene claro que es fundamental dejar que los efectos de las crisis se lleguen a producir.

"A mí lo que me da miedo es que llevamos casi 15 años no permitiendo que los efectos de las crisis se materialicen como antiguamente". Y añade que "el día que esto no nos funcione, aunque no se repita la crisis financiera de 2008, nos vamos a tener que enfrentar a un colapso muy gordo".

Asimismo, el conductor del podcast le preguntó sobre la posibilidad de que se produzca una futura crisis económica que deje aún más consecuencias que la Gran Recesión de 2008.

¿Se puede evitar una crisis mundial?

Al respecto, el economista ha explicado que los gobiernos y los bancos centrales no van a dejar que se replique una crisis de tal magnitud.

Sin embargo, ha sembrado dudas sobre si esto es positivo o negativo: "Viendo las barbaridades que hacen los bancos centrales y los Gobiernos con tal de evitar el daño que sufrimos en 2008, creo que una crisis similar no va a ocurrir", concluye.