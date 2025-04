María Angustias, jubilada: "Si eres pensionista en España no te queda dinero para ir a buscar arroz al supermercado"

La jubilación en España cada vez presenta más dificultades. Año tras año, el Gobierno aumenta paulatinamente la edad del retiro y la previsión de muchos expertos es que cada vez sea más complicado sufragar las pensiones públicas.

Esto se debe a diferentes factores. La causa principal es el aumento de la esperanza de vida, que tiene algunas derivadas como la inminente jubilación de la generación del baby boom en España, que puede saturar el sistema.

De este modo, muchos jubilados han expresado su preocupación acerca de su futuro y sobre si las pensiones públicas van a continuar siendo sostenibles. Una de ellas es María Angustias Rodríguez, una pensionista canaria que se muestra preocupada por los derechos de los pensionistas.

María Angustias, de 70 años, nació en Santa Cruz de Tenerife y fue profesional de la abogacía y trabajadora social. Actualmente, se dedica a echar una mano a otros pensionistas que no tienen recursos legales para reclamar sus derechos.

"Ahora mismo estoy preocupada porque, si eres pensionista en España, no te queda dinero suficiente para ir a buscar arroz al supermercado", explica.

¿Una bajada de la pensión es posible?

Además, debido al encarecimiento de la vida y a la subida de la inflación, el poder adquisitivo de los pensionistas se reduce. Aunque el Gobierno revalorice las pensiones anualmente, hay muchos testimonios de jubilados que afirman que no llegan a fin de mes y que incluso se ven abocados a compartir piso.

Precisamente, Angustias ha explicado que con las prestaciones actuales no se puede garantizar que todos los pensionistas tengan derecho a una vivienda. "Dados los salarios, no se puede garantizar tener una vivienda". Y se pregunta, "si el Estado ha rescatado bancos, ¿por qué no rescatamos a los pensionistas?".

La pensionista es escéptica sobre el futuro del nivel adquisitivo de las personas en edad de retiro. Discrepa sobre la jubilación activa y además se muestra pesimista sobre una eventual subida de la edad de jubilación.

"Por desgracia creo que va a subir aún más la edad de jubilación en España, pero tengo esperanza de que el Gobierno blinde definitivamente las pensiones públicas", asevera la jubilada miembro de la Mesa Estatal por el Blindaje de las Pensiones.