Cierre confirmado por Inditex: adiós permanente de una de las marcas más famosas tras más de 20 años en España

Movimiento estratégico de Inditex, la multinacional española con sede en Arteixo (La Coruña) y el mayor grupo de moda rápida del mundo. La cadena liderada por Amancio Ortega ha tomado una importante decisión que afecta de lleno a una de sus marcas más conocidas por los consumidores en España.

Una de las 240 emblemáticas tiendas de la marca Stradivarius de nuestro país dice adiós para sorpresa de muchos. Se trata del local ubicado en la calle Pelai de Barcelona, número 30, que cierra de manera definitiva para los barceloneses.

Se trata, sin duda, de una noticia inesperada para los fieles consumidores de la marca de Inditex. El espacio que próximamente echa el cierre consta de 800 metros cuadrados y dos plantas. Desde el año 1999 se encontraba ofreciendo sus mejores servicios en la capital catalana. Durante 25 años, la firma ha puesto a la venta diferentes tipos de ropa, calzado, bolsos y accesorios.

El cierre del establecimiento de la calle Pelai es una medida que se enmarca dentro de un proceso de reestructuración más amplio que tiene como objetivo fortalecer la presencia de la multinacional en las principales áreas comerciales de Barcelona.

Este cierre representa el segundo establecimiento de Inditex que cesa su actividad en la capital catalana en el último mes, ya que el pasado 27 de marzo también se despidió el Pull and Bear ubicado en Gran de Gràcia.

De este modo, el centro de Barcelona pasará de contar con tres a solo dos tiendas de la reconocida firma de moda: una en el paseo de Gràcia y otra en el Portal de l’Àngel.

Por ahora, aún no se ha dado a conocer quién ocupará el local tras la salida del gigante textil. No obstante, ya han surgido varios candidatos interesados en el espacio, entre ellos la compañía danesa Bestseller, propietaria de marcas como Jack&Jones, Vero Moda y Only, según ha informado Idealista.

De acuerdo con la compañía, el cierre responde a su estrategia de aglutinar la oferta en los principales ejes comerciales de la ciudad barcelonesa, como el Paseo de Gràcia y el Portal de l’Àngel. Estas zonas ya reúnen muchas de las marcas más destacadas del grupo, entre ellas Zara, Pull&Bear, Bershka y Oysho.

La decisión prematura de esta conocidísima tienda Stradivarius es una muestra clara de la apuesta del grupo en locales de mayor visibilidad y afluencia. Por ello, se prevé que Inditex siga explorando nuevas oportunidades de inversión y crecimiento que refuercen su posición de liderazgo en el sector, mientras analiza de forma rigurosa el impacto de sus actividades en la economía local.

Inditex opera en más de 7.200 tiendas en 93 mercados, con una plantilla de aproximadamente 161.000 empleados. Su portafolio incluye marcas como Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Oysho, Zara Home y Lefties.