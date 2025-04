José Elías, millonario experto en finanzas: “No veo a ningún autónomo que no trabaje 12 horas y cobre a fin de mes.”

Los trabajadores autónomos, en varias ocasiones suelen denunciar que son víctimas de una gran presión fiscal, a pesar de ser beneficiarios de numerosas ayudas y prestaciones públicas como la tarifa plana o el kit digital.

En este sentido, el empresario José Elías Navarro habló en su pódcast junto al emprendedor Eric Ponce, ‘Búscate la vida’, sobre el modelo al que están sujetos los emprendedores y los autónomos.

José Elías Navarro es un personaje conocido en el mundo empresarial español. Es dueño y fundador de los supermercados ‘La Sirena’ y accionista de una gran variedad de empresas, lo que le ha permitido hacerse con una gran fortuna. No obstante, suele traer a colación temas que él considera importantes e injustos sobre los trabajadores españoles.

Comenzó planteando la pregunta que 'dio pie' a todo su argumento sobre las condiciones para generar una empresa: “¿Cómo pretenden que no sean desfavorables las condiciones para generar una empresa?”.

Así, continuó el millonario: “Si tú coges los números que tiene un autónomo cuando funda una empresa, es imposible”. Agregó también que el dinero invertido no solo es para fundar la empresa en sí al inicio, sino para mantenerla, ya que un nuevo negocio tarda tiempo en generar rentabilidad: “Los primeros cinco o seis años son críticos, son de pasar hambre”.

“Algo está fallando”

Es cierto que en los últimos años el emprendimiento en España no ha estado en auge. A pesar de haber un gran número de personas con este objetivo, pocos consiguen alcanzar el éxito.

En este sentido, José Elías explicó que “claro, te ganas mejor la vida siendo empleado de otro que siendo autónomo, entonces algo nos está fallando en la cabeza, porque si realmente queremos que se generen empresas, hacemos que esa gente viva como mínimo igual que uno que trabaja para otro”.

Con esto se refiere a que los trabajadores autónomos, que son quienes emprenden y crean nuevas empresas, deberían tener las mismas condiciones y derechos que los empleados. Estos son, por ejemplo: baja médica o por maternidad, horarios fijos, sueldo mínimo, entre otros.

Así, sentenció: “Yo no veo a ningún autónomo con derecho de paternidad, con la ley de igualdad, sábados y domingos y fiestas, con 37 horas y media semanales… Yo no veo a ningún autónomo que no trabaje 12 horas al día y que llegue a final de mes y se quede sin cobrar para pagar a sus empleados.”

“No veo a ninguno. Si te dijera que son cuatro excepciones, pero no, todos los autónomos que conozco están asfixiados”, sentenció tajantemente el empresario.

Aprovechó también para agregar la importancia que existe detrás del emprendimiento, ya que no solo consiste en crear negocios, sino que son algo ‘necesario’: “Es necesario que montemos empresas, porque alguien tiene que dar curro, alguien tiene que exponerse, arriesgar, pero si no se lo valoramos, ¿cómo queréis que alguien se tire a la piscina?”.