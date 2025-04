Manuel Barrera, jubilado: "Quien ha cotizado más de 40 años recibe una condena económica para siempre"

La cuestión de las pensiones y la jubilación anticipada sigue siendo uno de los temas más sensibles y polémicos en el panorama político y social español.

A medida que se endurecen los requisitos para acceder a una pensión completa, cada vez más personas se ven atrapadas entre largas trayectorias laborales y penalizaciones permanentes que afectan directamente a su calidad de vida.

En este contexto, colectivos como ASJUBI40, que representa a personas con 40 o más años cotizados, denuncian una situación de discriminación sistemática a quienes más han contribuido al sistema.

Cotizar más, cobrar menos

Durante una reciente conferencia organizada por ASJUBI40, Manuel Barrera, representante de la asociación, ofreció una intervención contundente, en la que desmanteló la narrativa oficial del Gobierno respecto a la jubilación anticipada y los llamados coeficientes reductores.

Lejos de mejorar la equidad del sistema, argumentó Barrera, las normas actuales penalizan con dureza a los trabajadores con carreras largas que, por motivos voluntarios o no, deben retirarse antes de la edad legal.

"Somos pensionistas, nos afectan todas las reivindicaciones de los pensionistas, pero además estamos penalizados por jubilarnos anticipadamente", arrancó Manuel Barrera.

Y esa penalización, según denunció, es totalmente desproporcionada e injusta: "Personas con 45 años cotizados, si se jubilan anticipadamente 4 años antes, su base reguladora se reduce al 76%. Exactamente igual que alguien con solo 26 años cotizados. ¡Es una discriminación brutal!".

Barrera explicó con cifras claras y ejemplos reales cómo esta lógica no solo vulnera el principio de contributividad, sino que además representa un agravio comparativo con otros colectivos.

Entre ellos se encuentran las clases pasivas del Estado, quienes disfrutan de un régimen más beneficioso en términos de cálculo de pensiones, años requeridos de servicio y garantías de revalorización, a pesar de haber cotizado, en muchos casos, en condiciones distintas al régimen general.

"Una persona que se jubila a los 65 años con 36 años y medio cotizados cobra 602.000 euros. Uno que se jubila 4 años antes con 43 años cotizados cobra 581.000. ¿Dónde está la lógica? ¿Dónde está la justicia?", expresó.

Y si se compara con un funcionario del régimen de clases pasivas, que puede jubilarse a los 60 con el 100% de la pensión, la diferencia es aún más escandalosa: "Una clase pasiva cobra 810.000 euros. Nosotros, 581.000. La diferencia es abismal".

Equidad invertida y castigo permanente

"El castigo no es solo una reducción. Es de por vida. Una persona que ha cotizado más de 40 años recibe una condena económica para siempre", denunció.

Según explicó, el argumento del Gobierno de que los coeficientes reductores mejoran la equidad del sistema no se sostiene, ya que los datos disponibles apuntan precisamente en la dirección contraria.

"Dicen que buscan el punto de equilibrio y la equidad en las jubilaciones anticipadas. Pero ese equilibrio se rompe cuando se trata peor al que más ha trabajado y más ha cotizado", señaló.

También criticó duramente el funcionamiento de la jubilación demorada, que premia con un 4% por cada año extra trabajado, incluso a personas con solo 25 años cotizados: "Si yo demoro la jubilación dos años, me dan un 8%. Pero si me jubilo dos años antes con 45 años cotizados, me quitan un 19%. ¿No debería ser al revés?".

Una lucha que alcanza el Congreso

ASJUBI40 no se limita a la denuncia: ha logrado que su causa sea reconocida en 16 de las 17 comunidades autónomas, con proposiciones no de ley aprobadas. Sin embargo, esto no parece traducirse a nivel nacional.

"El Gobierno está legislando en contra de la soberanía de los parlamentos autonómicos, que ya nos han apoyado en casi toda España. ¿Qué más hace falta para que nos escuchen?", concluyó Barrera.

Con datos, argumentos y una causa ampliamente respaldada, ASJUBI40 reclama una reforma real del sistema que deje de castigar a quienes más han aportado. Porque como bien sentenció Barrera: "¿Dónde está el famoso principio de contributividad y equidad que ha nombrado tantísimas veces el ministro Escrivá? No aparece por ningún lado".