José Elías, experto en finanzas, lo tiene claro sobre comprar o alquilar: “Lo que te pasará de aquí a 20 años es que…”

Comprar o alquilar, esa es la cuestión. Es un conflicto al que muchos ciudadanos españoles se enfrentan a diario. En gran parte, esto se debe a la crisis inmobiliaria que afecta a España, caracterizada por una alta demanda, una oferta insuficiente y el fenómeno de la ocupación ilegal, que ha cobrado mayor relevancia en los últimos años.

Por ello, los expertos en el tema son una de las voces más activas a la hora de plantear una respuesta a este dilema. Uno de ellos es el empresario José Elías, quien ha sido muy claro al opinar sobre si es mejor comprar o alquilar una vivienda.

De acuerdo con un informe de Idealista, en 2024 los precios de la vivienda usada aumentaron un 4,1%. Valencia lideró el incremento con una subida del 24%, seguida por Málaga (21,5%) y Madrid (20,2%). A pesar de estas alzas, San Sebastián sigue siendo la ciudad más cara, con un precio de 5.681 euros por metro cuadrado.

Francisco José Elías Navarro es un empresario y multimillonario español, conocido por ser el principal accionista y dueño de Audax Renovables. A través de su holding, Excelsior Times, ha diversificado su presencia en sectores como la energía, la alimentación, las telecomunicaciones y la salud.

Además de su actividad empresarial, José Elías también es una personalidad de Internet, colaborando en diferentes programas de redes sociales y podcast en los que analiza temas de actualidad económica. En su visita a The Wild Project, el empresario no dudó en opinar sobre si es mejor comprar o alquilar una vivienda.

José Elías y la vivienda

No es ningún secreto que los ciudadanos en España viven un momento de incertidumbre en relación con el mercado inmobiliario debido a la constante inflación en el alquiler y en la compra de la vivienda.

De hecho, en comparación con hace unas décadas, comprar una vivienda ha dejado de ser parte del plan de vida de los españoles para convertirse en un privilegio al alcance de muy pocos.

No obstante, entre comprar y alquilar, José Elías lo tiene muy claro. "Si estás viviendo de alquiler, que es lo que nos venden ahora como 'super guay' porque no te ata, lo que te pasará de aquí a 20 años es que cuando cumplas 65 y te bajen los ingresos de 1.200 a 400 euros, te van a echar de tu casa y vas a tener que compartir vivienda", afirmó el empresario.

Es decir, para José Elías la mejor opción es comprar, por la sencilla razón de pensar a futuro: "Como la gente vive al día, cuando tengan 57 dirán: ¿cómo solucionamos esto? No hay una educación financiera en ese sentido".

A continuación, el empresario ilustró un ejemplo basado en su madre para plantear por qué cree que es tan importante no solo pensar en el presente sino también a futuro. Y por ello, a largo plazo comprar antes que vivir de alquiler.

"Mi madre vivía con una pensión de 300 euros. Iba a comprar jamón a la tienda a diario porque no se podía permitir que se le pusiera una loncha mala. Ella me enseñó que no solo hay que pensar en el día de mañana, hay que pensar de aquí a 20 días", explicó José Elías.

A pesar de la recomendación de José Elías, parece que comprar una vivienda está al alcance de muy pocos. Según el informe de la Fundación de Cajas de Ahorros (Funcas), el 70% de los jóvenes españoles no se pueden permitir comprar una vivienda por los elevados precios de los inmuebles y las dificultades para acceder a créditos hipotecarios.