Gonzalo Bernardos, economista, lo tiene claro sobre el precio de la vivienda en España: 'Los precios van a...'"

El precio de la vivienda continúa registrando máximos históricos y todo parece indicar que, al menos a corto plazo, la tendencia seguirá al alza. La dificultad de muchas personas para poder acceder a una vivienda, ya sea a través de la compra o el alquiler, está generando un intenso debate con respecto a este sector, y son muchos los expertos que se pronuncian al respecto.

Uno de ellos ha sido Gonzalo Bernardos, economista y profesor de Economía en la Universidad de Barcelona, que en su participación en el programa Monopoly Inmobiliario, ha respondido a numerosas preguntas acerca de este asunto que preocupa a cada vez más españoles, tal y como demuestran los datos de los últimos barómetros del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), donde los españoles sitúan a la vivienda como el principal problema (28,3%).

Durante su presencia en el podcast, el catalán dirigió sus críticas hacia el Gobierno de España, a quien hace responsable de la situación actual en el mercado del alquiler, recalcando que "el propietario tiene pánico inmobiliario y lo que hace es no poner más viviendas en alquiler", al mismo tiempo que calificó como "populista" la Ley de Vivienda impulsada por Sumar.

Bernardos continuó explicando por qué la situación de la vivienda es tan preocupante en el país, asegurando que hay un mayor nivel de demanda con respecto a la oferta, lo que sucede porque existe un exceso de demanda "bestial", y una oferta de inmuebles que no se equilibra, lo que lleva a que exista un desajuste en el mercado inmobiliario difícil de solucionar con las políticas actuales.

Auge de la compra de vivienda en 2025

Gonzalo Bernardos ha pronosticado que en 2025 se producirá una compra masiva de viviendas, un auge que vendrá provocado por diferentes motivos, comenzando por el hecho de que muchas personas decidirán no contemplar el alquiler como una opción rentable dadas sus condiciones actuales.

También tendrá que ver el hecho de que las entidades bancarias van a ofrecer a los clientes más créditos y en mejores condiciones, ya que van a ganar menos por cada euro que presten, y se estima que los tipos de interés continuarán bajando. Asimismo, y a pesar de las restricciones impuestas por el Gobierno para la compra de viviendas por parte de extranjeros no residentes en España, estos continuarán comprando viviendas en España.

A todo ello, el economista suma el hecho de que muchos ciudadanos, dejándose llevar por los titulares que leerán en los medios de comunicación, optarán por comprar una vivienda ante el temor de regresar a la "burbuja inmobiliaria".

Todos estos motivos hacen que 2025 vaya a ser, según su pronóstico, un año "excepcional", en el que los diferentes actores presentes en el mercado inmobiliario e hipotecario van a vivir un "festival". "La vivienda en propiedad se pondrá muy cara y al gobierno se le van a poner los pelos de punta", ha asegurado Gonzalo Bernardos.

Ante este panorama, el experto insta al Gobierno de España a que cree unidades de gestión de rehabilitación del suelo, a través de las cuales pueda solucionar el problema que actualmente se da en el mercado inmobiliario.

¿Quién es el culpable de la escasez de vivienda en España?

Gonzalo Bernardos también ha sido contundente con respecto a la posible escasez de la vivienda en España, asegurando que no hay que creer que el producto es escaso, sino que "esto te lo dicen los agentes inmobiliarios que no les da la gana de captar viviendas". De esta forma, el economista responsabiliza a los agentes inmobiliarios.

"El gran problema de la intermediación inmobiliaria son las personas que no quieren salir a la calle, que no quieren tener prescriptores, son pasivos y algunos son enseñapisos", afirmó el experto, puesto que no se limitó a señalar el fallo en el mercado, sino que también es necesario dar importancia a la figura del agente inmobiliario para que se venda una vivienda.

"Un agente inmobiliario es buen agente inmobiliario cuando capta viviendas, no cuando enseña pisos. Enseñar pisos lo puede hacer cualquiera. Te lo dicen como argumento porque no captan viviendas, porque no se mueven. Ni tienen estrategia ni tienen a nadie que les dirija", continuó Bernardos, que quiso dejar claro su pensamiento al respecto.

Además, tras mostrar este planteamiento, quiso hacer una reflexión sobre los agentes inmobiliarios y la vivienda, asegurando que si estos "dicen que no pueden captar porque no hay viviendas. Entonces, ¿cómo es que en 2024 se vendieron 705.000 viviendas, de las cuales 70.000 eran nuevas y el resto usadas?".

No obstante, también quiso matizar que el negocio se encuentra en la compra de viviendas de "clase media baja" en zonas de la periferia de las grandes ciudades, donde los precios son más económicos.

Con todo lo anterior, el economista tiene muy claro que la dinámica del mercado inmobiliario cambiará en España, y que la oferta de vivienda seguirá subiendo a medida que sube el precio, y que, dado que se espera una subida de los precios, aumentará la oferta.

No obstante, a pesar de su previsión, no hay que olvidar que la brecha continúa siendo un desafío para los jóvenes, pues el salario medio de los trabajadores de entre 16 y 29 años se sitúa en 1.050 euros mensuales en 12 pagas, lo que hace que sea complicado poder comprar una vivienda sin que existe un respaldo financiero previo. Sin embargo, para quienes tienen capacidad de inversión, el contexto actual es una oportunidad.