El empresario José Elías estalla contra la okupación: "Es surrealista que en España no sea delito"

El problema de la okupación ha ido cobrando cada vez más relevancia en España, hasta convertirse en un tema de especial interés para los medios de comunicación y la ciudadanía. De hecho, aparece como un problema en la última encuesta del CIS (Centro de Investigaciones Sociológicas).

Por ello, es frecuente que un asunto tan controvertido genere debate. De hecho, la okupación fue uno de los temas más comentados por el empresario José Elías en su visita a un reconocido podcast de Youtube.

Según datos del Ministerio del Interior, en 2024 se registraron más de 16.000 denuncias por ocupaciones ilegales en España. Cataluña fue la comunidad autónoma con más okupaciones, con un total de 7.009 viviendas ocupadas.

José Elías y la okupación

Un okupa es una persona que busca inmuebles vacíos y los ocupa sin autorización, accediendo de manera ilegal. Esto puede incluir pisos, chalés o edificios deshabitados en un determinado momento. Esta práctica forma parte del movimiento okupa, que defiende la ocupación como una forma de reivindicar el derecho a la vivienda.

Francisco José Elías Navarro es un empresario y multimillonario español, conocido por ser el principal accionista y dueño de Audax Renovables. A través de su holding, Excelsior Times, ha diversificado su presencia en sectores como la energía, la alimentación, las telecomunicaciones y la salud.

Además de su actividad empresarial, José Elías participa en programas de Internet y pódcast donde analiza temas de actualidad económica. En su visita a The Wild Project, uno de los temas que surgieron fue precisamente el de la okupación.

En su participación, el empresario contó cómo tiene un piso okupado: "Tengo un piso que compré hace 15 años y lo he pagado. La constructora quebró en el 2008 y entró en SAREB. Todo el bloque es de la SAREB menos mi piso. ¿Qué pasa? ¿Que todo el edificio está ocupado? Entonces a mí se me metió un okupa, fui a juicio y lo eché".

Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (SAREB) es una entidad creada por el Gobierno para gestionar y liquidar los activos inmobiliarios problemáticos que los bancos recibieron tras la crisis financiera de 2008, especialmente aquellos provenientes de entidades que se rescataron con dinero público.

José Elías continuó relatando su experiencia con el okupa en su vivienda. "A la media hora tengo otro okupa. Me gasté una pasta y le eché, aunque no me servía de nada porque cada vez que salía uno me destrozaba el piso. Al tercer okupa, me llama y me dice: "¿Qué te parece si me quedo aquí sin pagarte nada y así cuido el piso?" Y ahí está, hace 8 años que no voy al piso. Ya no sé ni cómo está", afirmó el empresario.

De hecho, José Elías explicó cómo trató de adquirir el edificio a Sareb para desalojar a los okupas, pero nunca logró contactar con la entidad y su problema sigue sin resolverse. "No sé qué hacer con el piso ese", indicó el empresario.

"No estoy a favor de la okupación. Los que la defienden son gente que son unos jetas y unos caraduras. El riesgo de exclusión de la gente hay que garantizarlo por la sociedad, pero es que veo mucha gente que okupa, porque claro, en España okupar no es delito", reafirmó el millonario.

Finalmente, José Elías concluyó su intervención con una reflexión sobre la okupación: "Tenemos que defender que todo el mundo tenga acceso a la vivienda pero no a base de la espalda del otro".