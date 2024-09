Esta es la playa española que recomienda la prensa británica: un destino ideal durante todo el año

Es un hecho indiscutible que cada vez más turistas eligen España como destino para disfrutar de unas merecidas vacaciones. El año pasado, más de 85 millones de visitantes extranjeros recorrieron diferentes rincones de la geografía española. Sin embargo, algunas regiones destacan como favoritas, como las islas Canarias.

Entre los principales atractivos del archipiélago se encuentran su gastronomía, sus impresionantes espacios naturales y su variada oferta hotelera. No obstante, lo que realmente impulsa la llegada masiva de visitantes durante todo el año es su clima privilegiado y las magníficas playas que ofrece.

De hecho, hace apenas unas semanas, la reconocida editora de guías de viajes Lonely Planet publicó su informe 'Best Beaches: 100 of the World's Most Incredible Beaches', en el que incluyó cinco playas españolas, una de ellas en Canarias.

Playa de Famara, en Lanzarote. iStock

Entre las seleccionadas por Lonely Planet como las mejores playas de España se encuentran la playa de Torimbia, en Llanes (Asturias), Ses Illetes, en Formentera (Islas Baleares), Cala Estreta, en Palamós (Girona), y la playa de Punta Paloma, en Tarifa (Cádiz). Sin embargo, no podía faltar una joya canaria en esta lista: la espectacular playa de Famara, en Lanzarote, que se ha convertido en un verdadero icono del archipiélago.

El año pasado, cuatro de cada diez turistas que visitaron las islas Canarias provenían del Reino Unido, lo que confirma que el archipiélago se ha convertido en uno de los destinos predilectos para los ciudadanos británicos.

[Estas son las cinco playas españolas elegidas entre las 100 mejores del mundo: la elección de los expertos]

Este creciente interés ha llegado también a la prensa británica, que no ha dudado en sumarse a los elogios hacia algunos de los lugares más emblemáticos de las islas. El último en hacerlo ha sido el periódico The Sun, que ha recomendado a sus lectores una visita a la playa de Famara, destacándola como un destino imperdible.

"Como muchas otras playas de la isla, Famara ha sido esculpida por la rica historia volcánica de Lanzarote. Situada en la costa noroeste, la playa de Famara se extiende a lo largo de tres millas y se encuentra en el pintoresco pueblo pesquero de La Caleta de Famara, al pie de los imponentes acantilados de Famara", ha destacado el conocido periódico.

Imagen de playa Famara, en Lanzarote (islas Canarias). iStock

En su publicación, también señalan que la playa es ideal para practicar deportes como surf, bodyboard, windsurf, kitesurf o incluso yoga frente al mar. No obstante, sus principales atractivos no se limitan a las actividades deportivas; los cinco kilómetros de arena y las piscinas naturales que se forman durante la bajamar añaden un encanto especial a este impresionante rincón de Lanzarote.

"Cuando la marea baja, la playa se transforma en un paisaje de grandes piscinas de agua poco profunda, consideradas por muchos como el lugar ideal para relajarse", señala The Sun. El periódico también recomienda explorar el encantador pueblo pesquero que rodea la playa, donde se pueden descubrir auténticos rincones y disfrutar de la vida local.

Estas son las 10 mejores playas de España

No obstante, el medio británico ha querido ser transparente con sus lectores, advirtiendo sobre algunos aspectos importantes para aquellos que planeen visitar Famara. Una de las principales recomendaciones es tener precaución a la hora de bañarse, ya que las fuertes corrientes y mareas hacen que el baño no sea aconsejable. De hecho, en muchas ocasiones la playa ondea la bandera roja debido al intenso oleaje.

La playa de Famara ha recibido elogios tanto de los turistas como de prestigiosas plataformas como TripAdvisor, donde ostenta una excelente puntuación de 4,5 sobre 5. Entre las reseñas de los visitantes destacan comentarios como este: "No es una playa familiar, pero es un impresionante ejemplo de una playa de surf salvaje. Las instalaciones se encuentran principalmente en la ciudad, pero la playa en sí es impresionante".

¿Dónde se encuentra?

Situada en el noroeste de Lanzarote, dentro del Parque Natural del Archipiélago Chinijo, la playa de Famara se extiende a lo largo de cinco kilómetros, convirtiéndose en un lugar ideal para practicar deportes acuáticos. No obstante, su atractivo no se limita solo a las actividades deportivas; también es un rincón perfecto para relajarse y disfrutar del sol.

Además, quienes visiten Famara tendrán la oportunidad de degustar la mejor gastronomía local. El cercano pueblo de La Caleta de Famara cuenta con diversos restaurantes donde se pueden saborear deliciosos platos de pescado fresco, típicos de la región.