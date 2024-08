La dura realidad de una española que vive en Suiza: "Me planteo mi personalidad, ¿quién soy?"

España es uno de los destinos favoritos de los turistas a nivel mundial. Por ello, no es de extrañar que los españoles que se trasladan a otros países lo echen de menos. Esto ocurre especialmente durante sus vacaciones veraniegas, aunque sean de muy pocos días de duración.

Uno de estos casos ha tenido una gran repercusión en las redes sociales. De hecho, el vídeo ha alcanzado las 55.200 reproducciones y los 1.557 'likes'. Lo ha publicado Rocío (@rociosalmoli en TikTok), una creadora de contenido española que actualmente reside en Suiza. A través de esta plataforma, está compartiendo las experiencias que vive en el país alpino, donde se ha mudado para trabajar y ahorrar dinero.

"Me he ido cuatro días y he vuelto y siento como si hubiera pasado todo un verano increíble", ha confesado la 'tiktoker' tras su breve visita a España. "Es la misma sensación que cuanto te vas de vacaciones con tus amigos, tu familia, tu pareja... y vives algo increíble. Y luego vuelves y notas un vacío...", ha añadido.

Es más, esta sensación le ha hecho tener dudas sobre toda su forma de ser: "Es un vacío en el que te planteas tu personalidad. Porque, ¿yo quién soy? ¿La que dice 'quien tenga miedo a morir que no nazca' en todas sus variedades? ¿O la que se levanta cada día a las 5 de la mañana?".

Ha escrito la conclusión a la que ha llegado en la descripción de su 'post': "España trabaja para vivir, Suiza vive para trabajar". Esta frase resumiría, para la autora del vídeo, la mentalidad por la que se rigen ambos países.

El perfil de TikTok de esta creadora de contenido también está ganando popularidad. Actualmente, cuenta con más de 5.900 seguidores y el total de sus publicaciones reúne 124.200 'me gusta'. En el caso de Instagram, de momento no ha alcanzado esas cifras. En esta otra plataforma, tiene 2.768 'followers'.

Entre sus vídeos, el que récord de visitas lo tiene uno que lanzó en el año 2021 y que ha alcanzado las 333.200 visitas. Sin embargo, la temática del mismo no tiene nada que ver con Suiza. En él, habla sobre relaciones románticas que se han idealizado.

No estás sola

Muchas personas que han visitado su publicación le han dado la razón en los comentarios: "Estoy volviendo de España después de siete días y estoy viendo el vídeo en el aeropuerto. ¡Lo has clavado! España es España", ha escrito uno de los usuarios. "Estamos todos igual viviendo en Suiza", ha admitido otro.

Es más, hay quien ha confesado que no ha podido superar esta sensación: "Yo volví por esto. Paso de todo el dinero del mundo, soy feliz en España, aunque sea más pobre". Sin embargo, no todo el mundo está de acuerdo: "No entiendo que nadie eche de menos los 45 grados que tenemos hoy en media España".