Una española que vive en Reino Unido desvela cuánto paga por su compra semanal: "No es tan caro"

Son muchas las personas que se trasladan de un país a otro por su trabajo. En ese momento, una de las cosas a las que tienen que adaptarse es el precio que pagan por su compra semanal, que no tiene por qué coincidir con el que ellos esperan.

Es el caso de Ainoa Serrano, una azafata de vuelo española que actualmente vive en Londres. Ella es una de las personas que ha mostrado el coste de su compra en Reino Unido a través de sus redes sociales (@ainoasserrano en TikTok). Su publicación ha alcanzado las 27.100 reproducciones y los 1.096 'me gusta'.

En su vídeo, ha querido desmentir que en Inglaterra pagan mucho más que en nuestro país: "Dicen que en Inglaterra todo es muy caro. Pues hacer la compra, no. Al menos, si la haces en un Lidl y sabes cómo comprar".

"Cuando os diga el precio al final del vídeo, vais a flipar. Para mí, es mucho más barato que en España", ha advertido la creadora de contenido. A partir de ahí, comienza a mostrar los artículos que ha adquirido: dos filetes de ternera, paquete de 200 gramos de queso en lonchas, rúcula, tomate frito, pepinillos, cebollas, aceite de oliva y dos barras pequeñas de pan.

También compró cinco bolsas de romero como para favorecer el crecimiento capilar. Ha explicado cómo funciona este remedio natural: "Esto es para cocerlo en agua". Supuestamente, si lavamos nuestra melena con ese agua, el pelo crece más fuerte y sano.

Por fin, desvela el precio final: 19 libras. Es decir, unos 22 euros. "Si no me hubiera comprado la tontería del romero, que costaba 50 céntimos cada una, no estaría nada mal", ha indicado. Ha hecho hincapié en el coste del aceite de oliva, ya que es uno de los productos más caros de la lista. Por la botella de 750 mililitros, ha pagado un total de 4,79 libras (5,60 euros). Además, está producido en España.

Los vídeos de esta 'tiktoker' han logrado una gran popularidad en esta plataforma. Cuanta con más de 92.000 seguidores y sus publicaciones suman un total superior a los 5 millones de 'likes'. Entre ellas, el récord de visualizaciones lo tiene una que roza los 3 millones. Se trata de un vídeo de humor sobre conocer a tu pareja en Tinder.

Otras alternativas

En los comentarios, han sido muchas las personas que le han dado la razón: "¡Es que Lidl y Aldi son lo mejor! Yo gasto menos haciendo la compra en Reino Unido que en España, la verdad". Otros han aprovechado para compartir otras que también tienen precios económicos: "Por 38 libras comemos David y yo con 'Hello Fresh' cada semana. ¡Te animo a probarlo!".

Por otro lado, también hay quien le ha pedido más publicaciones sobre los viajes que realiza por trabajo. "Yo quiero un vídeo de tus destinos del mes como azafata. ¡Enganchan muchísimo!", ha escrito uno de ellos.