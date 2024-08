Una mexicana que vive en España desvela qué palabras decimos distinto: "No digo 'chándal', digo..."

A pesar de que entre España y México no encontramos la barrera del idioma, esto no significa que en los dos países hablemos igual. Existen palabras y expresiones totalmente distintas, por lo que, en ocasiones, el entendimiento entre dos personas de estas nacionalidades se hace difícil.

Por ello, muchos creadores de contenido que residen en España han compartido las diferencias que han encontrado. Es el ejemplo de Lizbeth Frías, una mexicana afincada en Madrid. Lo ha compartido a través de su perfil de TikTok (@mexicanaenmadriid). Su publicación ha superado las 56.600 visualizaciones y los 'likes' que ha recibido ya son más de 1400.

"Soy mexicana y no digo 'boli', digo 'pluma'", ha indicado la 'tiktoker'. Ha añadido muchos otros ejemplos: "No digo 'bragas', digo 'panti' o 'calzón'. Obviamente no digo 'zapatillas', digo 'tenis'. Estos cambios también llegan al vocabulario culinario, ya que ella no diría 'soja', sino 'soya'. Y para pedir unas tortitas, lo haría diciendo que quiere unas 'quequis'.

Finalmente, ha expuesto otros casos: "No digo 'aparcamiento', sino 'estacionamiento'". Ha terminado indicando que la forma que tienen en su país para referirse a las relaciones sexuales sería 'agarrar'. Es decir, si un español viaja a México, deberá aprender todos estos conceptos si no quiere confundir a la población local.

Tal y como le han indicado en los comentarios, muchas palabras son variaciones del inglés, como es el caso de los 'pants', a los que en España nos referiríamos como un chándal. Esto ha indignado a algunos de los usuarios: "Cualquier hispano, sea americano o español, no debería utilizar anglicismos. Tenemos un vocabulario mucho más rico que el inglés".

Otras personas le han indicado que en algunas partes de España estas palabras son iguales que en México: "Soy andaluz y yo también las llamo 'tenis'". Además, un compatriota de Lizbeth ha añadido que, para referirse a una chaqueta, dicen 'chamarra' y un asturiano ha respondido que ahí es una 'zamarra'.

Se ha creado también un pequeño debate entre las personas que han visto el vídeo. Por un lado, hay quien le ha indicado que debería adaptar su vocabulario a la forma que tenemos en España. Otros le han dicho que lo mantenga como en su país de origen, aunque tenga que explicar a qué se refiere de vez en cuando.

Mexicana afincada en la capital

No es la primera vez que esta creadora de contenido habla sobre las cosas a las que ha tenido que adaptarse desde que se mudó a Madrid. En publicaciones anteriores, ha tratado temas como el transporte público de la ciudad, su gastronomía o cómo ha sido su experiencia laboral en nuestro país.

Gracias a este tipo de contenido, su perfil cuenta con más de 1.700 seguidores y el total de sus publicaciones roza los 50.000 'me gusta'. De hecho, algunos de sus 'post' han superado las 311.000 reproducciones. En Instagram, es todavía más popular. Su cuenta ha superado ya los 20.000 'followers'.