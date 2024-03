Atento si tu coche tiene la etiqueta B: esta es la nueva señal de la DGT con multas de hasta 200 euros

La Unión Europea, en línea con su firme compromiso con el medioambiente, quiere recortar las emisiones de gases contaminantes. En este sentido, en los últimos años han aumentado las restricciones a vehículos más contaminantes. El Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea (UE) alcanzaron el pasado mes de diciembre un acuerdo provisional para reducir las emisiones de los coches a partir de 2026 y para los camiones en 2028.

En España, desde 2023, las ciudades de más de 50.000 habitantes están obligadas a contar con una Zona de Bajas Emisiones (ZBE) con el objetivo de reducir la contaminación. Por ello, se aplican restricciones a los vehículos guiadas por un sistema de pegatinas de la Dirección General de Tráfico (DGT).

Existen cuatro tipos de distintivos ambientales que clasifican los vehículos en función de su impacto ambiental: Cero emisiones (color azul), Eco (color verde y azul), C (color verde) y B (color amarillo).

La etiqueta B está indicada para los turismos y furgonetas ligeras de gasolina matriculadas a partir de enero de 2001 y de diésel a partir de 2006 y para los vehículos de más de 8 plazas y transporte de mercancías, tanto gasolina como diésel, cuya fecha de matriculación sea a partir de 2006.



El Real Decreto 1052/2022 establece que los vehículos con etiqueta B pueden circular por las Zonas de Bajas Emisiones. No obstante, depende de dónde vivas y de las propias restricciones establecidas en cada municipio, la normativa puede ser más restrictiva.

Qué significa la señal R-120 para coches con etiqueta B

Este 2024 entraron en vigor distintas señales dirigidas a los vehículos más contaminantes. Entre ellos, los que portan la etiqueta B. Una de ellas es la R‐120 que, pese a ser creada en 2021, ha comenzado a funcionar este año.

Se trata de una señal vertical de prohibición, con una parte superior en la que figura un círculo rojo con el fondo blanco. Dentro aparece un coche con lo que simulan partículas de emisiones saliendo de él.

Señal R-120. DGT

Esta señal, en vigor desde este 2024, advierte de la prohibición de acceso a vehículos en función de su distintivo ambiental u otros criterios ambientales que se establezcan. Las condiciones se especifican en un panel complementario S‐860 o en un cartel en el que se incluya la señal.

De esta forma, la señal R‐120 prohíbe la entrada en la zona indicada a los vehículos que no dispongan de alguna de las etiquetas que aparecen en la parte inferior, normalmente la etiqueta C, la etiqueta ECO y la etiqueta CERO. Así, los coches con etiqueta B no pueden acceder a donde aparezca esta señal.

No obstante, cabe destacar que cada ayuntamiento establece las características de su propia Zona de Bajas Emisiones, tales como su extensión o lo rígido de su normativa. Esto significa que en algunas ciudades puede ser posible que un vehículo con la etiqueta B pueda entrar, siempre que se indique en la señal.

Los conductores con etiqueta B deben conocer esta señal y su funcionamiento, ya que, en el caso de que su vehículo acceda a una zona restringida por la R-120, puede recaerles una multa de 200 euros, tal y como quedó establecido en la reforma de la Ley de Tráfico del 21 de marzo de 2022. Esta multa admite descuento por pronto pago, por lo que si la abonas antes de que pasen 20 días naturales se aplicaría un 50 % de rebaja en su cuantía.