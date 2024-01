Este es el pueblo español que ha enamorado a Mick Jagger y que recomienda visitar la prensa inglesa

El número de visitantes procedentes de Reino Unido y Alemania que visitan cada año España continúa por debajo de los niveles previos a la pandemia. En concreto, según los últimos datos, un total de 15,4 millones de turistas británicos llegaron a nuestro país entre enero y octubre de 2023. La cifra supone un aumento del 14,3% respecto al mismo periodo del año anterior. Sin embargo, el nivel continúa muy por debajo del fijado antes de la pandemia, cuando era de un 5,4% más que la cifra actual.

Pero a pesar de que nuestro país no logra alcanzar los datos previos a la pandemia, la realidad es que son millones los turistas británicos que cada año eligen España para disfrutar de unas merecidas vacaciones. El clima, la gastronomía o la cultura popular son algunas de las motivaciones que les llevan a desplazarse hasta cualquier punto de la geografía española. Y es que la realidad es que, aunque no lo hagan igual que en 2019, lo continúan haciendo. De hecho, según los datos de la British Chamber of Commerce in Spain, los británicos han gastado este año más de 15.000 millones de euros en viajes a España.

Por este motivo no es de extrañar que, habitualmente, algunos medios británicos recomienden a sus lectores a través de diversas publicaciones visitar algunos de los lugares que ofrece la geografía española. Y es, precisamente, lo que ha ocurrido estos últimos días. En esta ocasión, el periódico The Sun ha aconsejado a los lectores un pequeño pueblo situado en la comarca del Alto Ampurdán y que destaca por su poca afluencia de "guiris" y por haber conquistado a estrellas internacionales como Mick Jagger o Shakira. Se trata, nada más y nada menos, que Cadaqués, en Girona.

Cadaqués.

Tal y como especifica el periódico The Sun en la publicación Cadaqués es un pequeño municipio que se encuentra a "unas tres horas en tren desde Barcelona" y que es conocido, entre otras cosas, por su especial conexión con uno de los pintores más famosos del mundo: Salvador Dalí.

"Como lugar que influyó en la vida y obra del artista, Dalí puso a Cadaqués en el mapa, atrayendo a grandes nombres como David Hockney, Picasso e incluso, en tiempos más recientes como Mick Jagger o Shakira", explica el periodista que ha escrito el artículo.

Situado en la parte más al este de nuestro país, este pequeño municipio se ha convertido ya en el refugio definitivo para numerosas personalidades en los últimos tiempos. Y es que Cadaqués no solo fue lugar de refugio frente a los paparazzi para Shakira, sino también lugar de descanso para otros como Andrés Velencoso, Eugenia Martínez de Irujo e incluso Isabel Preysler y Mario Vargas Llosa, quienes coincidieron por primera vez en un famoso local del pueblo.

Pero si hay algo que ha destacado el artículo no ha sido solo la presencia de personalidades famosas en la localidad, sino también la ausencia de "guiris" en la zona, haciendo referencia a aquellos británicos que llevan a cabo comportamientos inapropiados durante sus vacaciones.

Además, el periódico destaca de Cadaqués algunos de sus enclaves culturales que ya se han convertido en visitas obligadas en la localidad. Una de ellas es la casa de Salvador Dalí, que se encuentra ubicada en Port Lligat.

Casa de Salvador Dalí en Cadaqués.

"La casa de Dalí en Port Lligat, que desarrolló a lo largo de los años a partir de una pequeña cabaña de pescadores, es ahora un museo abierto al público que ofrece información sobre la vida, la obra y la conexión de Dalí con el paisaje de Cadaqués y Port Lligat", dice el artículo.

Entre otras cosas, la prensa británica destaca también de Cadaqués sus espectaculares playas. "Platja Gran es una playa de guijarros más cercana al pueblo, aunque Platja del Ros es la más popular", aseguran.

Además, The Sun incide en la labor del municipio a la hora de fomentar "el arte", al contar con más de 60 artistas que residen allí habitualmente y que exponen sus trabajos a los turistas. "Cadaqués también alberga muchas peculiaridades", resaltan. Una de ellas es que solo tiene "una carretera que entra y sale", un hecho que dificulta a movilidad, sobre todo en verano, cuando la Policía tiene que intervenir para no dejar pasar a los visitantes.

Pero no es la primera vez que Cadaqués triunfa a nivel mundial. Y es que, hace apenas unos meses, el comparador de vuelos Jetcost elaboró una lista donde desglosaba los 14 pueblos costeros que más gustaban a los turistas europeos de todos los países que conforman el Viejo Continente. Y uno de ellos, como no podía ser de otra manera, fue Cadaqués.

En este caso, Cadaqués se convirtió en la estrella del ranking, destacando entre los 14 pueblos costeros más deseados por los turistas europeos según Jetcost. En segundo lugar se encontraba Combarro (Pontevedra) y, tras él, Tarifa (Cádiz). Después están Soller (Mallorca), Moraira (Alicante), Agios Nicolaos (Grecia), Manarola (Italia), Polperro (Reino Unido), Ravello (Italia), Cacela Velha (Portugal), Kotor (Montenegro), Sete (Francia), Cefalú (Italia) y Aveiro (Portugal).

