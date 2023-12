El consejo del Gobierno de Sánchez a todos los españoles para estas celebraciones navideñas

Como tiene por costumbre año tras año, Pedro Sánchez ha felicitado la Navidad en español, catalán, vasco y gallego a través de su cuenta personal de X (antes Twitter). Sin embargo, lo más curioso es lo que ha hecho el Ministerio del Interior. La cartera que dirige el socialista Fernando Grande-Marlaska ha publicado una serie de indicaciones entre las que incluye "hablar poco de política".

En la publicación, el perfil oficial de la cartera que encabeza el juez vasco ha recomendado "no empacharte, hablar poco de política y no dar por hecho que la cena se hace sola". "Preocúpate solo de eso, recuerda que es una noche de paz porque los hombres y mujeres de Policía, Guardia Civil, Protección Civil, Dirección General de Tráfico e Instituciones Penitenciarias velan por tu seguridad", puede leerse en el post del Ministerio. Asimismo, el mensaje ha finalizado con un "¡Feliz noche!".

Además, esa felicitación navideña está acompañada por un vídeo editado por el Gobierno, que muestra el trabajo diario de varios Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado velando por la seguridad de la ciudadanía.

🎅No empacharte, hablar poco de política, no dar por hecho que la cena se hace sola...



Preocúpate solo de eso, recuerda que es una noche de paz porque los hombres y mujeres de @policia, @guardiacivil, @proteccioncivil, @DGTes e @IIPPGob velan por tu seguridad



🎄¡Feliz noche! pic.twitter.com/WURBLJFqAY — Ministerio del Interior (@interiorgob) December 24, 2023

No obstante, el mensaje, que pedía "no empacharte y hablar poco de política", ha suscitado la reacción inmediata de algunos usuarios de redes sociales.

"Me empacharé y muy a gusto porque llevo todo el año de dieta; hablaré poco o mucho de lo que me venga en gana; y la cena no creo que se haga sola llevando como llevo 30 años viviendo solo", comentaba el politólogo y escritor Javier Santamarta del Pozo.

"Hasta el día de Nochebuena tienen ustedes que tutelarnos", se quejaba uno de los perfiles, que se preguntaba si "el señor Marlaska no tiene otra cosa mejor que hacer". El mensaje concluía con un "déjennos en paz".

