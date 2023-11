Cómo Lang Lang salió de su zona de confort para convertirse en el pianista más famoso del mundo

Denominado por The New York Times como el “artista más popular del planeta de la música clásica”, Lang Lang es un aclamado pianista, reconocido especialmente por su labor de difusión de la música clásica para el gran público. Comenzó a tocar a los tres años, destacando rápidamente por un precoz talento que le llevó a triunfar en una disciplina en la que en su país de origen, China, no está muy extendida.

Por el extraordinario esfuerzo, horas de estudio y práctica y riesgos que se asumen al seguir una carrera artística en una disciplina como la música clásica, Lang Lang sabe de primera mano lo que es salir de la llamada zona de confort para cumplir un sueño. Y este es precisamente el tema que ocupa la última conversación del pianista con Mejor Conectados, una iniciativa de Telefónica.

Se denomina zona de confort al estado psicológico en el que una persona se siente segura y no quiere asumir riesgos, lo que le lleva a no poder crecer personal ni profesionalmente. En ocasiones, se necesita un pequeño empujón, una ligera ayuda, para abandonarla y lograr cosas importantes. Y Lang Lang se ofrece para representar ese papel: “Es muy importante para mí inspirar a los demás y darles el poder para salir de su zona de confort con el fin de hacer algo nuevo y original que les convertirá en personas más interesantes”.

Unas palabras que sirven para artistas como él, pero que no se aplican únicamente al ámbito musical: “En nuestro día a día siempre deberíamos intentar salir de nuestra zona de confort para encontrar nuevas cosas que explorar”. El propio Lang Lang lo hizo con la creación de la International Music Foundation en 2008 para mentorizar a jóvenes pianistas y conectar con las nuevas generaciones a través de la música clásica.

“Siempre me han cautivado las grandes melodías de excelentes compositores como Chopin, Mozart, Bach. Siendo chino nunca hubiese tocado esta música si el mundo de la música clásica no se hubiese expandido tanto, cuenta. Esta es una de las razones por las que ha dedicado su carrera a popularizar este arte: “Para mí el actual mundo de la música clásica es mucho más multicultural y se trata de una noticia fantástica para este arte tradicional, que se ha globalizado mucho”.

Tres consejos para salir de la zona de confort

Lang Lang tiene claras algunas pautas para ayudarnos a salir de nuestra zona de confort y cumplir objetivos mucho más allá de lo que nos imaginamos. Estos son sus consejos:

· “Puede que necesites hablar con nuevos amigos para hacer una lluvia de ideas porque, a veces necesitas entrar en nuevos círculos para aprender algo nuevo”.

· “Quizá una de las mejores maneras de salir de tu burbuja es viajar con el propósito de ver una cultura diferente. Hay que aprender constantemente de los mejores, conociendo otras culturas con el fin de convertirte en alguien más informado, más accesible, más conectado a los demás”.

· “Hay que pensar de forma diferente aunque estés trabajando en el mismo tema. Siempre encontrarás algo nuevo. No siempre hay que seguir el modelo de otras personas, hay que romper las reglas y cambiar la forma en que se hacen las cosas. Y cuando empieces a enfrentarte a un reto, sabrás lo lejos que puedes llegar”.

Cuando se trata de salir de la zona de confort para lograr grandes cosas, para el pianista la pasión es innegociable. El luchar contra las desventajas nos brinda un “poder positivo que tiene que permanecer en ti. Cuando hablo con niños, siempre quiero animarlos a mantener su pasión, su amor y a olvidarse de todo lo malo. Y esto es lo que nos da el impulso, el incentivo, la energía para seguir adelante”.

