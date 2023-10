Cómo desconectar del estrés laboral para evitar el síndrome de burnout

Cristina Mitre es periodista, escritora y podcaster. Atesora a sus espaldas una carrera de más de dos décadas, a lo largo de la cual ha sido editora de belleza de la revista InStyle, directora de belleza de ELLE España y directora de la revista Women’s Health en España y Portugal. Una rica vida profesional que, en un momento dado, hizo mella en su bienestar psicológico.

El síndrome de burnout, también denominado síndrome del trabajador quemado, describe el agotamiento físico, mental y emocional ocasionado por el trabajo. Si se prolonga en el tiempo, puede llevar al colapso del trabajador, afectando directamente a su salud. Cuando Cristina padeció burnout, decidió compartirlo en su blog para conectar con otras personas que pudieran estar atravesando la misma situación que ella pero que quizá ignoren los síntomas. Según reconoce la periodista, “si yo, que escribo de temas de salud, no vi las señales, imagino que la mayoría de la gente tampoco”.

Mucha gente que padece síntomas de estrés en el trabajo no se identifican a sí mismos como posibles pacientes de burnout, así que la misión de Cristina se convirtió en la de hablar de salud mental y de la importancia de desconectar en un contexto como el actual. “Tenemos tan asumido ese vivir con prisa, vivir con estrés, porque es lo normal, que a veces es difícil ver esos primeros signos”. Cristina cuenta en Mejor Conectados, la iniciativa de Telefónica para visibilizar el talento y conectar a las personas, cómo la cronificación del estrés laboral le llevó “a replantearme mi vida profesional”, cuando su propio cuerpo le dijo que parara.

Síntomas de burnout

Cada persona manifiesta los síntomas de burnout de forma diferente, pero algunos de los más frecuentes son el insomnio, falta de apetito, parestesias (la sensación de ardor u hormigueo en la piel sin causa objetiva), vértigo, pérdida temporal de la visión… Son señales que también están asociadas a otras afecciones como la ansiedad y trastornos depresivos.

Es habitual que, ante estos síntomas, el individuo se sienta culpable por no ser capaz de solucionarlo por sí solo. De esta sensación también habla Cristina y asegura que, “cuando pasas por una crisis mental, te sientes súper culpable. Lo quieres solucionar tú porque piensas que los problemas mentales son responsabilidad tuya”. Ante este sentimiento de culpa, es esencial hacer ver al paciente que se trata de una enfermedad más y la importancia de pedir ayuda.

En el caso de Cristina, la forma de pedir ayuda fue compartirlo en su blog, ya que por entonces en su entorno “no conocía a nadie que hubiese sufrido una crisis como la que yo padecí. Pensaba que no daba el perfil de alguien que pudiera padecer ansiedad y entonces decidí contarlo. Para mí fue importante compartirlo y tener el apoyo de la gente y sobre todo de mi familia”.

Cómo gestionar el agotamiento en el trabajo

“Nos hemos acostumbrado a vivir con urgencia. Yo recuerdo cuando mi padre se iba de vacaciones, o te llamaban al teléfono fijo o no daban contigo. Y no se caía el mundo, no pasaba nada. Pero ahora parece que hay que dar una respuesta inmediata porque si no no estás lo suficientemente comprometido e involucrado”, cuenta Cristina en Mejor Conectados.

El síndrome de burnout va muy ligado a la falta de capacidad para conectar con nuestras propias necesidades. A lo que también ha contribuido la omnipresencia de las redes sociales, que juegan un papel importante en la creación de unas expectativas irreales que nos llevan a compararnos continuamente con otras personas. De ahí la importancia de bajar el ritmo y desconectar: “No estar las 24 horas del día con ese centrifugado mental. No tenemos asumido que desconectar no es solamente desconectar el móvil, es desconectar de esos pensamientos que son muy intrusivos”, explica la periodista.

Con la difusión de su historia en Mejor Conectados, Cristina nos da algunas herramientas y trucos para trabajar la gestión del tiempo y sobre todo, promover el autocuidado, tanto mental como físico.

· Prepara la lista de las cosas que hacer por escrito, así serás más realista. · Gestiona las expectativas para tus tareas diarias. · Aprende a renunciar a algunas cosas, por muy ilusionantes que sean. · Aprende a descansar y no hacer nada. Desconectar también es aprovechar el tiempo. · El sueño es salud. ¿Cuántas horas de descanso reparador nos quitamos cada día? · Conecta con los pequeños detalles del día a día para disfrutar del proceso.

Las historias de Mejor Conectados

La de Cristina Mitre es una de las últimas historias que se pueden ver en Mejor Conectados, una iniciativa de Telefónica para fomentar la conexión entre las personas a través de experiencias inspiradoras. La filosofía sobre la que se construye esta plataforma es la de que cuando las personas son capaces de conectar, es posible lograr grandes cosas.

En la plataforma se pueden encontrar dos apartados. El primero, Inspírate, donde descubrir qué conexiones hicieron posibles los grandes logros de personajes como Rafa Nadal, el chef Ferrán Adrià, la nadadora paralímpica Teresa Perales, el triatleta Javier Gómez Noya o el exjugador de baloncesto Nacho Azofra.

Por otro lado, Aprende es una serie de “clases magistrales”, en las que grandes figuras como Iñaki Gabilondo, Toni Nadal, María Zabala, Rafa Nadal o Amaya Valdemoro ofrecen, en primera persona, consejos y reflexiones que nos pueden servir de inspiración y aprendizaje.

El objetivo de Mejor Conectados no es otro que poner en valor el poder de las conexiones humanas. Según Rafael Fernández de Alarcón, director de Marketing Global de Telefónica, “creemos en un mundo más humano. Un mundo que se mueve gracias al talento de las personas y por eso lo apoyamos como mejor sabemos: conectándolo. Mejor Conectados quiere ser un lugar donde inspirarse, encontrarse, conectar y lograr cosas increíbles”.

