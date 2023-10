Estos son los diez castillos más bonitos del mundo: el tercero está en España y es de los más visitados

Disney está de celebración. La compañía cumple 100 años y lo conmemora por todo lo alto. Por motivo de su centenario, 'The Walt Disney Company' ha organizado durante este 2023 un gran número de actividades en España. Algunas de ellas han sido, por ejemplo, la experiencia inmersiva Disney, El Poder de la Amistad: The Experience, que estuvo en el Espacio Ibercaja Delicias o la Gala Disney 100 en el Teatro Real de Madrid. Pero la compañía no solo ha organizado eventos para celebrar su centenario, sino que también ha revelado algún que otro secreto.

Por motivo de su celebración, la entidad ha publicado el nombre de 30 localizaciones que han inspirado algunas de sus películas más famosas. En el listado aparecen ciudades de 13 países de Europa, Oriente Medio y África. Y entre todos ellos se encuentra España. El Big Ben de Londres, la región de Cinque Terre o la famosa ciudad croata de Dubrovnik han sido algunas de las localizaciones que han inspirado a Disney para recrear algunos escenarios de sus películas. Y como no podía ser de otra manera, España ha entrado en esta lista de inspiración. Y no en una, sino en dos ocasiones.

Aunque muchos lo desconozcan, el Alcázar de Segovia sirvió de inspiración para Blancanieves y los Siete Enanitos. Pero no fue el único escenario que sirvió a la compañía para sus películas. La Plaza de España de Sevilla también sirvió de inspiración para Disney. En este caso, fue para un film del universo Marvel: Star Wars. Episodio II. El ataque de los clones, estrenada en 2002. Ahora, por motivo de estos 100 años de Disney, la agencia de viajes online 'We Love Holidays' ha elaborado un ranking con los diez castillos más bonitos del mundo, en base a las valoraciones de los visitantes.

Imagen del Alcázar de Segovia. Alcázar de Segovia

El criterio que ha seguido la agencia de viajes online para elegir cuáles son los diez castillos más bonitos del mundo se ha basado en dos parámetros principales. Por un lado, la puntuación que le han dado a estos enclaves todas aquellas personas que los han visitado. Y, por otro, el número de publicaciones en las que han sido etiquetados estos castillos a través de diferentes cuentas de Instagram.

Siguiendo este criterio, el castillo que ha conseguido el primer puesto en el ranking y que ha sido elegido como el más bonito por los visitantes ha sido el de Edimburgo. Se trata de uno de los más históricos y emblemáticos de Escocia. Cada año, más de un millón de personas visitan este enclave con el objetivo de poder disfrutar de uno de los mayores atractivos del país. En su caso, ha conseguido un total de 30.752 reseñas con cinco estrellas en TripAdvisor y ha sido etiquetado en 698.000 publicaciones de Instagram.

El segundo lugar de la clasificación lo ocupa el Castillo de Praga. Se trata de uno de los complejos de más grandes del mundo y ofrece unas espectaculares vistas panorámicas del centro de la ciudad. Según los resultados de este estudio, este enclave recibió un total de 21.637 reseñas con cinco estrellas en TripAdvisor y fue etiquetado en 631.000 publicaciones de Instagram.

Pero si hay algo que es toda una realidad es que no es necesario salir de España para poder disfrutar de los castillos más bonitos y populares del mundo. Y es por ello, precisamente, por lo que un complejo monumental ubicado en nuestro país ha conseguido 'colarse' en el tercer puesto del ranking. Se trata, nada más y nada menos, que de La Alhambra.

Imagen de la Alhambra, en Granada. EFE

Este conjunto de palacios, jardines y fortalezas ubicado en Granada ha sido elegido como el castillo más bonito de España y el tercero más bonito del mundo. En su caso, ha recibido más de 35.000 reseñas con cinco estrellas en TripAdvisor y ha sido etiquetado en un total de 121.000 publicaciones de la red social Instagram.

El 'top 5' lo completan el Castillo Neuschwanstein, en Alemania, que sirvió de inspiración para Disney a la hora de crear el castillo de la Cenicienta, y el Palacio Schönbrunn de Austria, que es considerada una obra maestra barroca famosa por sus opulentos interiores y extensos jardines. Por detrás de ellos se encuentran en la lista el Castillo Windsor (Inglaterra), el Palacio de Versalles (Francia), el Palacio da Pena (Portugal), el Castillo de Buda (Hungría) y el Castillo Warwick (Inglaterra).

Además, según los resultados del estudio, Francia es el país que cuenta con los castillos más bonitos del mundo. Un total de cinco de los 30 que han sido seleccionados para el rankings se encuentran ubicados en este país europeo. Por detrás de Francia se encuentra Inglaterra, que cuenta con cuatro castillos dentro del ranking, y Alemania, que tiene tres.

"Europa tiene una increíble variedad de estilos arquitectónicos, lo que se refleja en los numerosos castillos que se encuentran en todo el continente. No sorprende que estos impresionantes edificios sean populares en las redes sociales. Espero que nuestra clasificación despierte su interés en explorar los castillos encantados de Europa", ha dicho Jan Kuklinski, el director general de 'We Love Holidays'.

