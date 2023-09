Disney desvela su secreto mejor guardado: estos lugares de España inspiraron sus películas más míticas

Disney continúa celebrando sus 100 años de historia con multitud de eventos, estrenos y exclusivas. En esta ocasión, la corporación ha publicado el nombre de 30 localizaciones que han inspirado sus películas más famosas. En el listado figuran ciudades de 13 países en Europa, Oriente Medio y África, entre ellos, España.

The Walt Disney Company lleva todo el año celebrando su centenario con actividades en España como la experiencia inmersiva Disney, El Poder de la Amistad: The Experience, que estuvo en el Espacio Ibercaja Delicias hasta el domingo pasado o la Gala Disney 100, un espectacular concierto de la mano de la Orquesta MSCO que tendrá lugar este sábado en el Teatro Real de Madrid. Además, la compañía planea traer a España en 2024 la exposición Disney100: The Exhibition.

En el listado de destinos publicado por la compañía aparecen famosos enclaves como el Big Ben de Londres, la colorida región de Cinque Terra en Italia o la famosa ciudad croata de Dubrovnik.

Además, aparecen dos ciudades españolas. Una de ellas sirvió como fuente de inspiración de una de las películas de princesas más reconocidas por todos los públicos. Se trata de Blancanieves y los Siete Enanitos, estrenada en 1997 y la primera película de animación de Disney.

Su reconocido castillo tomó como inspiración el Alcázar de Segovia, símbolo de la ciudad castellanoleonesa, declarado Patrimonio Mundial de la Unesco en 1985 y uno de los monumentos más visitados de España.

El castillo de Blancanieves. EFE/Disney EFE/Disney

Este histórico castillo medieval fue lugar de reposo de Alfonso X el Sabio durante el siglo XIII. De ellas salió, el 13 de diciembre de 1474, Isabel la Católica para ser proclamada reina. Además, en su capilla se celebró la misa de velaciones del casamiento entre Felipe II y Ana de Austria, en el siglo XVI, según informan desde la web del Alcázar.

Solo el 14 % de los españoles conocía que el Alcázar de Segovia sirvió de inspiración a Walt Disney para diseñar el castillo de Blancanieves y los Siete Enanitos, según una encuesta de The Walt Disney Company.

La Plaza de España de Sevilla, inspiración de 'Star Wars'

Además de Blancanieves y los Siete Enanitos, otra famosa película de la compañía tomó como inspiración una localización española. En este caso, se trata de un film del universo Marvel: Star Wars. Episodio II. El ataque de los clones, estrenada en 2002.

La Plaza de España de Sevilla fue el escenario español en el que se inspiró la película de Disney. En concreto, este emblemático lugar sirvió como paisaje para la ciudad de Theed, capital de Naboo.

Rebecca Cline, directora de los archivos de Walt Disney, ha recordado que su fundador sentía fascinación y se inspiraba de todo lo que le rodeaba y veía sin importarle el lugar donde estuviera.

Al final de su vida, recibió el honor de ser nombrado "el showman del mundo", ha señalado.

Destinos favoritos para próximas películas

El estudio, publicado por Disney, también revela las localizaciones nacionales que a los españoles les gustaría ver en futuros estrenos. Se trata de la Alhambra de Granada (29 %), la Sagrada Familia de Barcelona (19 %) o la catedral de Sevilla (9 %).

Además, la compañía ha publicado las escenas de las películas de Disney preferidas por los españoles. En primer lugar, la de Dama y Golfo compartiendo el plato de espaguetis en La Dama y el Vagabundo, seguida por la de los enanitos cantando Ay ho en Blancanieves y los Siete Enanitos. Peter Pan, Campanilla y los niños volando alrededor del Big Ben en Peter Pan o Aladdín y Jasmine volando sobra la alfombra mágica en Aladdín les siguen en la encuesta.

Sesión de fotos exclusivas

La compañía también ha querido rendir homenaje a sus películas más emblemáticas con una sesión de fotos que recrea escenas icónicas como la de Alicia en el laberinto de Great Fosters en Inglaterra, que sirvió de inspiración para la película Alicia en el País de las Maravillas.

La colección de fotos también cuenta con una instantánea de Mary Poppins frente a la catedral de Saint Paul de Londres, las piedras Calanais Standing Stones en Escocia que aparecen en la película Brave de Disney y Pixar o una fotografía que recrea una escena de 101 Dálmatas.

