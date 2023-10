Incendio de las discotecas de Murcia, en directo | La portavoz de Teatre afirma que el local tiene "la licencia en regla"

María Dolores Abellán, la portavoz de la discoteca Teatre, una de las tres incendiadas en la madrugada de este domingo en la zona de ocio de Las Atalayas, en Murcia, ha afirmado que el local tiene "la licencia en regla", y que en breve, tras recabar la documentación necesaria, los abogados del propietario "rebatirán las irregularidades o mentiras que se han dicho".



En declaraciones a Efe, Abellán ha señalado que desconoce la motivación que ha llevado al Ayuntamiento de Murcia a decir que las discotecas Teatre y Fonda Milagros, incendiadas en la madrugada de este domingo y en las que murieron al menos trece personas, no tenían licencia municipal y que sobre ellas había una orden de cese de actividad desde enero de 2022.



"No sabemos, no entendemos la motivación del Ayuntamiento para decir que Teatre no tiene licencia porque es conocida en Murcia y en el Mediterráneo, es una discoteca insigne y todo el mundo sabía que funcionaba. Desconozco si los motivos son políticos o de qué color son", ha dicho Abellán, quien asegura que el propietario del local "está destrozado" con todo lo ocurrido.