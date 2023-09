Nueva agresión en directo: acosan a la streamer vasca Gonsabellla durante una retransmisión de Twitch

El nombre de Isa Balado se convirtió en noticia la semana pasada después de ser agredida sexualmente mientras realizaba un directo para el programa 'En Boca de Todos' de la cadena Cuatro. La reportera se encontraba en el centro de Madrid realizando un directo informativo cuando, de pronto, un joven se le acercó por detrás para preguntarle de qué cadena de televisión era y, posteriormente, tocarle el culo. La joven tiró de profesionalidad y continuó realizando su trabajo con aparente normalidad. Sin embargo, el presentador del programa, Nacho Abad, se puso serio: "¿Te ha tocado el culo?".

La Policía Nacional detuvo al individuo horas más tarde por un delito de agresión sexual. Sin embargo, el joven fue puesto en libertad sin medidas cautelares. Según informó el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, la decisión fue tomada al considerar que no había riesgo, urgencia, violencia o intimidación contra la víctima. Y todo ello a pesar de que la Fiscalía Provincial de Madrid hubiera solicitado una orden de alejamiento de 300 metros y la prohibición de poder comunicarse con la víctima.

El caso marcó un antes y un después. La sociedad se posicionó a favor de la joven. Políticos, periodistas y ciudadanos de a pie mostraron su rechazo a la conducta del detenido y trasladaron su apoyo a Isa Balado. Sin embargo, días después ha habido que lamentar otro suceso parecido. En este caso la víctima ha sido la 'streamer' vasca Gonsabellla. La joven se estaba realizando un directo en la plataforma 'Twitch' desde Benidorm cuando, de pronto, un individuo que se encontraba detrás suya le ha tocado el culo.

Un británico acosa a la streamer Gonsabellla en directo en Benidorm. pic.twitter.com/reA4uNHbzW — Wall Street Wolverine (@wallstwolverine) September 21, 2023

"No me toques", le dice en varias ocasiones la 'streamer' bilbaína al individuo. En el vídeo se puede ver como la joven no sabe reaccionar ante la situación y durante un momento permanece en su sitio. Por detrás se puede ver a otro hombre, que acompañaba al agresor, recriminar a este su actitud. Finalmente, la joven decide girarse para continuar con su directo pero, pasados unos segundos, se levanta y se cambia de sitio para no permanecer al lado del agresor. "Ahora si se han pasado", dice haciendo referencia a que el comportamiento de los jóvenes había sido recurrente durante el directo.

Inmediatamente, los usuarios que estaban viendo el directo han comenzado a cargar contra el individuo y han recomendado a la joven abandonar el bar en el que se encontraba. "Vete de ahí, hazme caso", decía uno. "Díselo al camarero y lo expulsan", decía otro.

Tras lo ocurrido, la 'streamer' española ha publicado el fragmento del vídeo a través de su cuenta de Twitter y ha tachado la actitud del agresor como "asquerosa". "Es que es horrible, y les da igual que les esté grabando. Imagínate. Es que no me jodas… que encima sabían perfectamente que estaba grabando. Se creen completamente impunes. Es vomitivo", ha dicho.

Quién es Gonsabellla, la 'streamer' a la que han acosado en directo en Twitch

Isabella González, más conocida como 'Gonsabellla', se ha convertido en una de las 'streamers' con más éxito en nuestro país. Nació en Bilbao, estudió Marketing y en la actualidad tiene 29 años. A día de hoy cuenta con 664.900 seguidores en la plataforma de Twitch y más de 164.000 en Instagram. Hasta hace unos años, trabajaba como profesora en una academia de inglés. Sin embargo, decidió dar un cambio radical a su vida apostar por el mundo del 'streaming'.

Imagen de Gonsabellla durante un directo de Twitch.

Sus inicios en Twitch, tal y como ella misma ha asegurado, fueron gracias a su pareja, un joven fanático de los videojuegos. A Isabella le empezó a llamar la atención el mundo del 'streaming' y, aunque nunca pensó dedicarse a ello, decidió en 2019 abrir su propio canal. Poco a poco fue aumentando su número de seguidores de forma exponencial. Sin embargo, el hecho de que 'TheGrefg' le sacara en un vídeo hizo que su repercusión aumentara aún más. También ha colaborado con otras grandes figuras de la plataforma, como es el caso de ElRubius.

