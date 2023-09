100 Montaditos (Restalia) avanza en su expansión por Estados Unidos

Un montadito de tortilla, un plato de paella y, cómo no, un buen jamón serrano acompañado de unas jarras heladas de cerveza. Pocos se resisten a estas delicias tanto dentro como fuera de nuestras fronteras, pero desde que estallara el ‘boom’ en los años 90 con chefs de la talla de Ferrán Adrià y Juan Mari Arzak, la marca España cada vez se abre más horizontes internacionales en el terreno gastronómico. Siempre hemos sido buenos, pero no siempre hemos sabido transmitirlo o exportarlo de la mejor forma. No teníamos ese je ne sais quoi francés, por ejemplo, o ese encanto y seducción innatas de los italianos con un simple (pero increíble) plato de pasta. Ahora, en cambio, estamos en el epicentro de las ciudades más cosmopolitas de todo el mundo y los clientes demandan nuestra comida, ese sabor mediterráneo, esa comida sana e innovadora con ‘DNI’ español.

La conocida cervecería 100 Montaditos supo, desde hace más de una década, aprovechar esa tendencia y expandir su negocio al otro lado del charco. En el continente americano, la cadena ha sabido adaptarse añadiendo a su carta habitual repleta de montaditos y tapas algunos de los platos más conocidos de nuestra cultura gastronómica: paella o tortilla, entre otros, y así dar en el clavo.

La marca, que cuenta con seis establecimientos repartidos por Miami, tiene un ambicioso plan de crecimiento en Estados Unidos donde continuará consolidándose en Florida con nuevas aperturas, tanto en Miami como en otras ciudades como Orlando, Tampa o Naples. Así, en un futuro próximo podrá desarrollarse en otros Estados como Texas o California donde la marca 100 Montaditos tendría muy buena acogida.

“Tanto la propuesta de la marca como cada uno de los locales que hemos ido abriendo han tenido una acogida fantástica. Y eso es un verdadero éxito teniendo en cuenta que hay varias diferencias entre las costumbres del público español y el estadounidense. Por ejemplo, el concepto de salir aquí es distinto, la gente habitualmente queda para ir a un sitio concreto y con una estancia media de una hora y media o dos mientras que en España la improvisación es mucho más común”, explica Ignacio García Nieto, quien comenzó como director de Desarrollo de 100 Montaditos para posteriormente pasar a ser Country Manager de Latinoamérica y EEUU, hasta convertirse, en 2020, en el operador de la cadena en Florida.

Presente en tres continentes, Florida (Estados Unidos) es actualmente uno de sus puntos ‘calientes’, tal y como avanzábamos. “Estamos muy orgullosos de cómo la marca está evolucionando. Sin lugar a duda, podemos decir que ha crecido exponencialmente y el concepto de 100 Montaditos es muy apreciado en este mercado, donde nuestra facturación ha aumentado un 40% con respecto al mismo periodo del año anterior”, afirma García Nieto.

Planes de crecimiento al otro lado del charco

Dentro del ambicioso plan de expansión de 100 Montaditos, Restalia está centrada en consolidar primero la marca en Florida con una adecuada selección de franquiciados y localizaciones que proporcionen una visibilidad importante para la futura expansión de la marca por otros estados de EEUU, así que tienen muy estudiado el target y ese tipo de mercado.

“El poder adquisitivo también es más elevado y la tendencia al consumo de los americanos es mayor. Por otro lado, la configuración en general de las ciudades americanas hace que la mayoría de los desplazamientos se hagan en vehículo privado, la gente no suele caminar o irse de tapas. El consumidor americano o va a un restaurante de comida rápida o la visita al restaurante se convierte en un lugar de destino donde van a vivir una experiencia a la que dedican el tiempo necesario para disfrutarla. Por eso habitualmente su estancia media en nuestros locales suele ser superior a la hora y, por tanto, su consumo es mayor. En cuanto a los gustos del cliente son bastante parecidos, al cliente americano, y en concreto al de Miami con un alto porcentaje latino, les encanta la comida española”, explica García Nieto.

Y todo ello siempre bajo el amparo de Restalia, la mayor franquiciadora española, con gran presencia internacional, concretamente con más de 700 unidades de negocio a nivel mundial y con el objetivo de operar en más de 40 grandes urbes alrededor del mundo.

Una carta diferente y adaptada

Conocer el tipo de cliente de cada país es clave para adaptar un negocio de cualquier tipo y, si hablamos de la comida, tener en cuenta cuáles son los hábitos de ocio, así como los gustos de los diversos paladares es fundamental para lograr el éxito.

Sin perder la esencia española y el estilo de los locales, en 100 Montaditos “solo hay una cosa que se adapta a cada país en el que abrimos: las cartas. Y no su totalidad. Un 20 o 25% de la oferta se ajusta a las necesidades de los consumidores locales mientras que el 75% restante es la original”, detalla García Nieto. A lo que añade que los montaditos siempre son su mejor baza, pero “a las cartas de fuera de España, se le suman las raciones y los platos más vendidos de la carta de La Sureña -otro de los restaurantes estrella del grupo Restalia Brands-.

Además, cada país tiene diferentes particularidades. Por ejemplo, nosotros incluimos ciertos ingredientes muy americanos como el bbq, el phily steak, tuna salad, o introducimos algunos platos típicos como los huevos estrellados o las tablas de embutidos españoles”. Así, un 100 Montaditos en Madrid no es muy diferente a los locales que se encuentran en Florida, salvo su carta adaptada en la que poder disfrutar de la gastronomía típica española y combinarla con algunos de los productos best sellers norteamericanos.

