Ronaldo Nazario 'ficha' por el catolicismo y se bautiza a los 46 años

Ronaldo Nazario es mundialmente conocido por ser uno de los futbolistas más brillantes de la historia. Para muchos, es el mejor delantero de todos los tiempos. Sin embargo, el astro brasileño hace tiempo que dejó de ser noticia por sus goles y por sus regates. Y no solo por no estar ya en activo, si no porque hace lustros que se alejó de sus mejores años sobre el terreno de juego.

Además, Ronaldo Nazario, dentro de su larga y controvertida carrera, no siempre ha copado titulares por sus genialidades con la pelota. Como suele suceder con algunos jugadores brasileños, sus noches repletas de fiestas y desenfreno también se han ganado hueco en los medios informativos.

Sin embargo, ahora parece haber decidido poner punto y final de manera definitiva a esos desmadres ordenando su vida, centrándose en la gestión de sus clubes y sus diferentes negocios y dando un paso que muchos seguramente no esperaban. Ronaldo Nazario ha abrazado de manera definitiva el catolicismo y se ha bautizado.

Ronaldo Nazario recibe el bautismo a los 46 años

Tras una vida dedicada al fútbol y al calor de los focos, Ronaldo Nazario ha decidido dar un paso muy importante en su vida espiritual. A sus 46 años ha decidido recibir el sacramento del bautismo. Como reza el refrán, nunca es tarde si la dicha es buena.

El mítico goleador de clubes como el Real Madrid, el FC Barcelona, el Inter o el Milan ha compartido a través de sus redes sociales varias imágenes del día de su bautismo, una celebración que ha reivindicado con todos sus seguidores.

"Hoy es un día muy especial. Me han bautizado. La fe cristiana siempre ha sido una parte fundamental de mi vida desde la infancia, aunque todavía no me había bautizado. Con el sacramento, me siento verdaderamente regenerado como hijo de Dios, de un modo nuevo, más consciente y profundo".

"Renuevo mi compromiso de seguir el camino del bien, por propia voluntad, creyendo en el amor de Jesús, en el amor solidario. Muchas gracias Iglesia San José, Padre Oswaldo y queridos padrinos Amilcar y Malu".

Tal y como el legendario delantero explica, su proceso no ha sido el de una conversación, ya que siempre se ha guiado por los valores del cristianismo. Sin embargo, nunca había dado el paso de recibir el primero de los siete sacramentos. Y ahora, a sus 46 años, ha decidido dar el paso.

El propio Ronaldo ha explicado también que haberse dado tiempo para tomar esta decisión le ha permitido ser más consciente del paso que estaba dando y de lo importante que tiene esto para su nueva vida en la que intentará acercarse de una manera más fiel a fé cristiana. Ahora siente su nueva situación de una manera más profunda y plena.

En su gran día, Ronaldo Nazario ha estado acompañado por varias personas de su círculo más íntimo y cercano, quienes han querido arroparle en una situación tan especial para él. Las fotografías que ha publicado en sus redes sociales evidencian lo trascendental de este salto que el exjugador brasileño ha decidido dar.

El que fuera estrella del Mundial del año 2002 celebrado en Corea y Japón se mantuvo siempre muy cerca de sus padrinos en una de las jornadas más especiales de su vida. Dos personas muy importantes para él y que ha querido tener cerca para sentir su apoyo y su respaldo.

Ronaldo Nazario, un católico confeso

Ronaldo Nazario, a pesar de los excesos que han marcado una buena parte de su vida, especialmente durante su juventud y durante su esplendor como estrella del fútbol, ha manifestado en varias ocasiones sus creencias. El brasileño, aunque reconoce que no es todo lo practicante que le gustaría, no oculta sentirse muy cercano a Dios y a la fé cristiana.

Por ejemplo, en el año 2021, al poco de llegar a la presidencia del Real Valladolid, club del que es propietario, decidió recorrer el Camino de Santiago en bicicleta. Allí vivió una experiencia que le marcó para siempre: "He pensado mucho durante el Camino, pero he agradecido muchas cosas que hemos conseguido con el Valladolid".

No obstante, su paso por la pila bautismal tiene un motivo de peso detrás. Ronaldo anunció hace no mucho tiempo que tiene intención de casarse con su actual pareja, la modelo y empresaria Celina Locks. Ambos mantienen una relación desde hace siete años y les gustaría pasar por el altar en breve.

