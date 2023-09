Aviso de la Guardia Civil: esto es lo que puedes llevar en la maleta de mano si viajas en avión

La temporada alta de vacaciones ya ha acabado. Sin embargo, eso no significa que la actividad en los aeropuertos se tome un respiro. El ir de acá para allá de los viajeros no termina. Y, con ellos, sus inseparables maletas. De ahí que la Guardia Civil aclare qué objetos se pueden llevar y cuáles no.

Cuando se viaja en avión hay que preparar el viaje al dedillo y no olvidarse de los papeles que hay que llevar encima (billete de avión, DNI, pasaporte…). También es conveniente llevar fotocopias de toda la documentación separada de los originales.

Asimismo, la persona que viaje debe consultar cuáles son las medidas, el peso y el número de bultos permitidos por la compañía aérea con la que se va a viajar. Porque cada una de ellas tiene restricciones diferentes.

¿Qué se puede llevar en la maleta de mano?

El listado que ofrece la Guardia Civil es amplio. Y abarca desde aparatos electrónicos, pasando por líquidos, medicamentos, alimentos y aparatos relacionados con la movilidad.

Así, y en el apartado de aparatos electrónicos, se pueden llevar ordenadores portátiles, teléfonos móviles, tabletas, baterías externas y discos duros. De portar alguno de estos elementos, hay que mostrarlos por separado y fuera de sus fundas en las bandejas de seguridad que hay en los aeropuertos.

Mientras que en el caso de los líquidos, el listado es grande: perfumes, cremas, aerosoles, espumas, geles, champú, pasta de dientes… También bebidas, cosméticos y perfumes adquiridos en las tiendas del aeropuerto, o en la propia aeronave.

Algunos de estos líquidos (perfumes, cremas, geles, champús…) se deben llevar en envases individuales y no deben superar los 100 ml de capacidad. Se deben llevar en una bolsa de plástico transparente con sistema de apertura y cierre. Dicha bolsa no debe tener una capacidad superior a un litro, y tiene que ser una por persona. Asimismo se deben colocar en las bandejas del control de seguridad.

¿Y qué ocurre con las medicinas y los alimentos?

Si se portan medicinas líquidas o dietas especiales, se recomienda llevar la receta médica o justificación correspondiente, incluyendo la comida de los niños. También se pueden llevar medicamentos sólidos.

Y, sobre las bebidas, cosmética o perfumes comprados en el aeropuerto, deben ir empaquetadas en bolsas de seguridad homologadas y precintadas. Deben contener el recibo de la compra. Es conveniente que no se abran hasta llegar al destino final, según aconsejan desde la Guardia Civil.

Sobre las medicinas, Aena recomienda llevar la receta o la prescripción médica correspondiente. Y, en el caso de necesitar el uso de jeringuillas, hay que tener a mano el justificante médico.

En el caso de viajar fuera de alguno de los países que integran la Unión Europea (UE), es pertinente consultar la entrada de medicamentos permitidos.

En el caso de los alimentos, está permitido llevar pequeñas cantidades para consumo personal mientras cumplan con las limitaciones de peso y tamaño establecidas por la compañía. Eso sí, con la restricción de productos animales y lácteos.

Por último, se pueden llevar maletas y bastones siempre y cuando sean necesarios para el movimiento de la persona. También están permitidos carritos, cunas y sillas para bebés. Todos estos elementos deben pasar el control de rayos X por separado.

