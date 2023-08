Atento si eres de los que pisas las cucarachas: la explicación de por qué no deberías hacerlo

La llegada del verano y las altas temperaturas trae consigo la proliferación de cucarachas en las calles de las grandes ciudades españolas. Pero no solo las vemos en las calles, sino también en el interior de las viviendas. Y es que es algo más que habitual durante los meses de junio, julio y agosto que aparezcan estos insectos en los domicilios. Con el tiempo han ido surgiendo remedios para acabar con ellos. Sin embargo, muchos ciudadanos continúan apostando por una técnica tradicional muy casera: pisarlas.

A priori, este remedio se presenta como una de las mejores soluciones. Sin embargo, muchos expertos recomiendan no hacerlo ya que, tal y como han confirmado muchos entomólogos, pisarlas no sirve de nada. Y es que, aunque no lo parezca, las cucarachas son insectos que pueden soportan 900 veces su peso. Por ello, una simple pisada, en la mayoría de los casos, no logrará acabar con su vida.

Hay un dicho que, con los años, ha ido ganando peso entre la opinión pública. "Si matas a una aparecen más", dicen. Sin embargo, la realidad es que esta afirmación no es del todo cierta. Sí se sabe que las cucarachas son unos insectos muy resistentes que pueden soportar lesiones graves e incluso llegar a sobrevivir sin comida durante meses. Por ello, según han afirmado muchos expertos, pisarlas no es suficiente ya que, si no destruyes su exoesqueleto, estas pueden fingir estar muertas y después huir.

Imagen de una cucaracha. EFE

Además de esta recomendación, la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha lanzado un claro mensaje sobre pisar cucarachas para matarlas. Y es que, además de que en muchos casos esto no sucederá, lo cierto es que un gesto tan simple como un pisotón puede provocar graves problemas de salud. Tal y como afirma la OMS, al pisar una cucaracha, las bacterias que estas tienen en su interior pueden esparcirse en el ambiente y provocar alergias o incluso asma.

[Aplicaciones anti moscas y mosquitos: ¿realmente sirven para algo o es peligroso tenerlas instalarlas?]

La salmonella, el estafilococos y el estreptococos son algunas de las bacterias que pueden esparcirse en el ambiente después de que las cucarachas sean aplastadas. Unas bacterias que pueden causar, a su vez, enfermedades como la disentería, la diarrea, el cólera o la fiebre tifoidea. Por eso, en caso de pisarlas y matarlas, es importante limpiar a fondo la zona posteriormente para evitar este tipo de problemas.

Por dónde entran las cucarachas en casa

No hay una respuesta clara, pero sí se sabe que son muchas las vías por las que una cucaracha puede entrar en una vivienda. Estas pueden entrar por el cuarto de baño o por la cocina, debido a que muchas de ellas suelen encontrarse en las alcantarillas de las calles. Sin embargo, también pueden acceder a los domicilios de formas más sencillas. O bien por una bolsa o bien por los huecos de acceso al exterior como pueden ser las rendijas.

Existen algunos consejos básicos a la hora de evitar la entrada de cucarachas en casa. En primer lugar, es importante tener unos hábitos de limpieza básicos que permitan prevenir la aparición de estos y otros insectos. En segundo lugar, evitar dejar basura, comida para mascotas o alimentos varios en lugares que no sean el interior de una bolsa de basura cerrada, ya que esto las atraerá.

Imagen de una cucaracha.

Además, se recomienda revisar periódicamente las zonas húmedas y cálidas, siendo conveniente también limpiar con frecuencia los espacios donde estas puedan instalarse.

¿Cómo acabar con las cucarachas en casa?

El hecho de acabar con las cucarachas que aparecen en el interior de una vivienda puede ser, en ocasiones, una tarea complicada. Estas tienden a instalarse en el interior de las casas y crear colonias, provocando problemas de higiene y salud que podrían incluso transmitir enfermedades o contaminar alimentos. Normalmente, estas se asientan en espacios húmedos, oscuros, cálidos y aislados. La parte inferior de los muebles, la trasera de una nevera o incluso las rendijas y tuberías suelen ser sus espacios favoritos.

A lo largo de la historia, han sido muchos los remedios caseros que se han creado para acabar con las cucarachas. Mezclar bicarbonato y azúcar en polvo, bórax y azúcar o las propias plantas aromáticas son algunas de las soluciones más caseras. Sin embargo, los expertos recomiendan los insecticidas en forma de aerosol o los insecticidas químicos en polvo como otras de las opciones para acabar con ellas.

¿Cuál es el olor que odian las cucarachas?

Es cierto que existen algunos remedios mejores que otros a la hora de evitar la presencia de cucarachas en los domicilios. Los expertos aseguran que estos insectos odian algunos olores específicos, sobre todo los de algunas plantas.

Uno de los que más les disgusta es el del pepino. Por ello, otro de los remedios caseros con más eficacia es colocar piel de pepino en las zonas donde por donde suelen entrar, como las rendijas o los bajos de las puertas. Tampoco les gusta el olor del vinagre, el ajo o el laurel.

