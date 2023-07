La ola de calor 'Caronte' pone en alerta roja a gran parte de Europa por las altas temperaturas

El calor no da tregua en Europa. Si hace unos días España se enfrentaba a altas temperaturas, ahora es gran parte de Europa --también España-- la que sufre el calor sofocante de un nuevo anticiclón de nombre Caronte.

La ola de calor extremo que está afectando a numerosas regiones de España, Italia, Portugal y Francia podría llevar a que se supere el récord histórico de temperatura en Europa de 48 grados en los próximos días según advirtió la Agencia Espacial Europea (ESA).

El satélite Copernicus Sentinel-3 de la ESA ya ha puesto en alerta a meteorólogos después de captar la energía que irradia el suelo que en Madrid ha sido de 46ºC, 47ºC en Sevilla, e incluso algunas por encima de los 50ºC en ciertas regiones de Italia.

Caronte llega hoy a Italia y se prevé que se superen los 40 grados centígrados en la mayor parte de la península, con picos de 45 grados en algunos puntos y hasta los 48 en la isla de Sicilia.

Según la ESA, la gran ola de calor llegará desde hoy a Italia, pero serán el 18 y 19 de julio los días más calurosos, también en España se podrían alcanzar las máximas temperaturas en estos días e incluso a finales de mes, ya que el periodo de canícula en la Península Ibérica se alarga hasta el 15 de agosto.

Una masa de aire caliente

"Estamos ante una masa de aire muy caliente que invadirá no solo toda la cuenca del Mediterráneo, incluidos España y Grecia, y la península Balcánica, sino también una parte del norte de Europa, hasta Alemania con Berlín que podría alcanzar y superar los 30 grados", alertaba el director del observatorio meteorológico "Lamma-Cnr", Bernardo Gozzini.

Tanto es así, que la alerta de Gozzini ya se ha cumplido y Alemania alcanzaba los 38º, también Lyon en Francia ha registrado ya la temperatura de 38 grados y, pese a que Météo-France considera que se trata de una ola de calor no excepcional para la temporada, advierte de que la persistencia de temperaturas elevadas exige una vigilancia especial, sobre todo para las personas sensibles o expuestas.

En Polonia las temperaturas también rondan los 30 grados. En Italia, 15 ciudades se encuentran en alerta roja por el calor y a lo largo de los días serán hasta 27. En Grecia, Tebas ya ha superado los 42 grados en varias regiones y Tebas registró 44,2ºC, la más alta de la jornada de ayer.

El problema no radica solo ahí, si no en la humedad que trae consigue la nueva ola de calor y es que al ser más elevada, la sensación de calor será mayor y las noches serán tropicales con temperaturas que no bajarán de los 20ºC. Este calor, aparejado a esa humedad que arrastra, también podría provocar fuertes trombas de agua que provocarían inundaciones en gran cantidad de poblaciones.

Medidas contra el calor

El "miedo" a esta ola de calor es tal, que en países menos acostumbrados a las altas temperaturas como Polonia, los médicos han pedido a los ciudadanos que se queden en casa durante las horas de mayor insolación.

Para mantenerse a salvo en el calor extremo, los Gobiernos europeos han recomendado, a través de sus ministerios de Sanidad o de expertos, que las personas beban agua, eviten la exposición directa al sol, usen ropa ligera, apliquen protector solar y no tomen café y alcohol, que deshidratan.

Las alertas rojas significan que incluso las personas sanas podrían estar en riesgo por el calor, y el gobierno italiano ha aconsejado a las personas en las áreas de alerta que eviten la luz solar directa entre las 11:00 y las 18:00.

Pero no solo la salud preocupa a los Estados. También los riesgos de incendio y es que Grecia se enfrenta a su segunda jornada con la Acrópolis cerrada al público por el calor durante las horas centrales del día --de 11:30 a 17:30--.

Roma también ha recomendado a los turistas que visitaban las principales atracciones de la ciudad buscar la sombra y refrescarse con helados o agua de las fuentes.

Incendios y falta de agua

Otra de las derivadas de Caronte será el riesgo de incendios y es que durante la primera noche de calor extremo en Grecia, en la isla de Naxos, 40 bomberos estuvieron luchando contra las llamas --también en Eubea y Tírnavos--.

Además, Caronte, al proceder del desierto, traerá consigo altas concentraciones de polvo africano que cubrirá varias ciudades europeas de calima.

Francia por el contrario, no está teniendo problemas con el fuego pero sí con la falta de agua que se verá agravado por el calor de Caronte y es que, tras atravesar una primera ola de calor hace una semana, más de dos tercios de sus reservas de agua están más bajas de lo habitual y un 20% a un nivel muy bajo.

El ministro de la Transición Ecológica, Christophe Béchu, explicó esta semana que, con los datos recopilados hasta finales de junio, un 68 % de las capas freáticas, que son la principal fuente de aprovisionamiento en agua, están por debajo del nivel normal en esta época del año.

