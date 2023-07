Recorre 7.000 kilometros andando durante 6 meses para pedirle matrimonio a su novia con Google Earth

Las redes sociales se han convertido en un sinfín de muestras de amor. Y es que cada vez son más los usuarios que utilizan cada día plataformas como Instagram, TikTok o Twitter para compartir el amor que sienten hacia sus parejas. Planes románticos, sorpresas inesperadas, regalos originales e incluso pedidas de mano. La realidad es cada vez es más habitual encontrarse con vídeos en los que el amor verdadero es el auténtico protagonista.

Mismamente, hace unos días, una pareja se hacía viral en redes sociales por un momento único y especial vivido el día de su boda. Y es que no pasó desapercibido el instante en el que un novio rompe a llorar en el altar cuando su futura mujer entra vestida de blanco al son del himno del Real Madrid. Ahora, los usuarios de Twitter han viralizado otra historia de amor. En este caso ha ocurrido más lejos, en Japón, y se trata de una original forma de pedir matrimonio.

El protagonista es, nada más y nada menos, que Yasushi "Yassan" Takahashi, un joven japonés que quiso pedirle matrimonio a su pareja de la forma más original posible. Yassan pensó durante mucho tiempo cómo podría pedirle a su novia que se casara con él de una forma que fuera única e inigualable. Y tras muchos quebraderos de cabeza el joven decidió utilizar su espíritu aventurero y la herramienta Google Earth para idear la que será sin duda una de las pedidas de mano más originales de los últimos años.

Yassan junto a su pareja.

El joven decidió trazar una ruta a lo largo de todo Japón que, una vez terminado el recorrido, conformara la frase 'Marry Me' (cásate conmigo). Para ello, Yassan renunció a su empleo y se embarcó en un viaje que se convertiría en uno de sus grandes proyectos de futuro. Desde la isla de Hokkaido hasta las costas de Kagoshima, el joven recorrió más de 7.000 kilómetros en seis meses para completar la ruta para después, con el resultado, pedirle matrimonio a su mujer. Una vez completada la ruta, este japonés subió los datos del GPS a Google Earth y se los enseñó a su novia.

Su hazaña no solo sirvió para recibir el 'sí' y convertirse en el marido de su actual esposa, sino también para hacerse un hueco en el libro Guinness World Records tras haber conseguido crear el dibujo en GPS más grande de la historia de la humanidad. Sin duda, toda una muestra de originalidad y amor por su pareja que quedará guardada para la posteridad.

[El matrimonio más corto de la historia: le pide el divorcio tres minutos después de haberse casado]

Además de su actual mujer, han sido muchos los que han valorado el tiempo de dedicación y trabajo del joven Yassan a la hora de planificar la ruta. Hasta el punto de que la propia entidad de Google ha incluido su hazaña en su apartado 'Historias', con el objetivo de hacerle un hueco y rendirle homenaje. En un vídeo publicado por la propia plataforma, el joven cuenta su historia y narra, además, como desde hace tiempo se dedica a crear arte a través de la plataforma Google Maps.

La pedida de mano ocurrió en el año 2008. Sin embargo, ahora, la historia de Yassan y su pareja ha vuelto a viralizarse en redes sociales y se ha convertido en lo más comentado de la semana. En el vídeo publicado por Google en la plataforma 'Youtube', el joven explica a las dificultades a las que tuvo que enfrentarse al realizar una aventura de tal magnitud cuando, hasta ese momento, no había salido nunca de Tokio.

"Descubrí todo tipo de cosas que solo había visto en los libros. Comí bien, demasiado bien. Por la noche dormía en el coche. Llovió mucho, nevó y hubo algunos terremotos, pero tuve tiempo de relajarme", ha asegurado. Su actual mujer también explica en el vídeo cómo vivió la declaración de amor de Yassan. "Pensé que a dónde iba sin mí. Por supuesto le dije que sí", concluye.

La historia de Yassan y su pareja se ha hecho viral tras ser publicada en Twitter por el usuario 'Ceciarmy', que en la actualidad cuenta con un millón de seguidores en la plataforma. Su publicación acumula ya 3,5 millones de reproducciones y más de 60.000 'me gusta'.

Los usuarios no han dudado en reaccionar y han querido expresar su opinión al respecto. Eso sí, como suele ser habitual, la gran mayoría con un toque de humor. "6 segundos tardo en hacerlo con el Paint", expresaba uno de los usuarios. "Un palo de la M esta en el mar y a no ser que sea Jesucristo, no sé cómo anda por el agua", añadía otro.

¿Qué es el arte en GPS?

En los últimos años está cobrando cada vez más importancia. Se trata, nada más y nada menos, que del GPS drawing 'arte de rastreo'. La técnica se basa en la expresión artística a través de los resultados obtenidos de diferentes dispositivos de navegación para crear imágenes o frases sobre un mapa.

El protagonista de esta historia se dedica desde hace años a esta técnica. Su labor es planificar diferentes rutas para que, al recorrerlas, queden registradas en la plataforma y con los datos puedan formarse diferentes imágenes o mensajes. En el caso de Yassan, hizo su viaje caminando. Pero lo cierto es que las personas que se dedican a este arte hacen sus rutas también en bicicleta, moto, patinete o incluso coche.

