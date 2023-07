Sorpresa de camino al altar: el novio se emociona por la entrada con el himno del Real Madrid

No hay una receta para saber qué nos emociona. Algunos se conmueven con una obra de arte, otros con un paisaje y muchos con un deporte tan multitudinario como es el fútbol. Si encima le sumas a este sentimiento uno de los momentos más destacados de una vida, como es contraer matrimonio, el cóctel puede ser letal.

Y eso es lo que pasa en algunas bodas: tanto el novio como la novia están con los nervios a flor de piel y cualquier cosa les puede agitar mentalmente. De ahí vienen luego las lágrimas, los ataques de risa o escenas curiosas. Hay ejemplos de sobra: desde una entrada peculiar que asombra a los presentes hasta un ejercicio de torpeza que acaba con un efecto inesperado: caídas, tropezones, etcéteras.

Las redes sociales se hacen eco de todos estos detalles, ahora que la vida corre en perpetua retransmisión. Desde quien registra a los amigos volcando toneladas de arroz hasta quien elabora un inventario de todo el menú, cada enlace matrimonial tiene sus peculiaridades y hay los que se convierten en famosos, sin que el que intercambie anillos sea una celebridad como Tamara Falcó, por citar un ejemplo reciente.

[El matrimonio más corto de la historia: le pide el divorcio tres minutos después de haberse casado]

Tanto si hay centenares de invitados como unos pocos. O si el convite incluye un ágape previo y luego una selección de platos, los imprevistos suceden. El último que se ha hecho conocido por esos artefactos de expansión masiva es el de un novio aguantándose el llanto, secándose las lágrimas y dándose la vuelta en la tradicional espera a que la novia llegara al altar.

Su motivo para emocionarse de esta forma no solo ha sido por aguardar al abrazo de su inminente mujer, sino que se ha producido por la banda sonora elegida. En ese trecho en el que suena una melodía generalmente con un significado íntimo, la novia había elegido el himno de su club de fútbol.

Un novio emocionándose cuando ve entrar a la novia con el himno del Real Madrid.



🥹🤍 pic.twitter.com/FMkgsXGpxp — SrNaninho (@SrNaninho) July 9, 2023

Durante los metros de paseo por la alfombra el himno de La Décima del Real Madrid, llamado 'Hala Madrid y nada más'. Y el novio no ha aguantado: solloza, se seca y hasta se da la vuelta antes de acudir al abrazo de su futura esposa. El vídeo ha sido publicado por el usuario paulazanb en su cuenta de TikTok. Iba con este mensaje: "Cuando todo el mundo graba a la novia y tú decides grabar al novio".

Al verlo, aparte de matizar que era una versión diferente del himno, con violines, los comentarios no han tardado en aflorar. "¿Estaba entrando ella con el himno del Madrid? Me muero", decía uno. "Estaba llorando por el himno, no por la novia", apuntaba otro. O "qué sueño casarte con el himno del Madrid de fondo" y "yo también me emociono así cuando escucho el himno" han sido las reacciones más habituales.

