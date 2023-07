¿Adiós a los 'simpas'? Este es el método con el que un bar ha conseguido acabar con los clientes más 'jetas'

Con la llegada del verano y las altas temperaturas, los hosteleros se preparan para la que es, sin duda, la mejor temporada del año para el sector. De hecho, se espera que los bares y restaurantes españoles acaben el ejercicio con un crecimiento de hasta el 7% después de conseguir cifras récord en unos meses que se presentan con mucho optimismo entre los trabajadores. Pero no todo es positivo en el sector de la hostelería. Y es que al igual que aumenta el número de clientes que desean disfrutar de una cena con amigos o familiares en una terraza, también aumentan aquellos que intentan pasarse de listos y no pagar la cuenta en los restaurantes.

En las últimas semanas han sido varios los casos que se han conocido de establecimientos que han denunciado la actitud inapropiada de clientes que han decidido abandonar su bar o restaurante sin abonar el importe final de la cuenta. Ocurría, por ejemplo, en Sanlúcar de Barrameda (Cádiz), donde los propietarios de un bar tuvieron que hacer uso de las redes sociales para solicitar a seis adultos que abonaran los 67,70 euros que no habían pagado antes de abandonar el local.

También salía a la luz un suceso parecido en Ibiza. Sin embargo, en este caso, el protagonista acabó detenido como presunto autor de un delito de estafa tras negarse a abonar una cuenta de 1.300 euros. El hombre había abandonado el local sin pagar después de haber disfrutado de una cena con bogavante y varias botellas de champán. Tal y como informaron algunos medios, el individuo se negó a abonar las cuentas a pesar de contar con varias tarjetas de crédito. A pesar de ello, el hombre no quería usar ninguna para pagar.

Ante esta situación, algunos bares y restaurantes ya han comenzado a tomarse la justicia por su propia mano y han empezado a implantar algunas medidas que han dejado atónitos a sus clientes. Así lo ha narrado la creadora de contenido 'Robertaconmaleta', que hizo uso de su cuenta oficial de TikTok para compartir una curiosa situación con la que se había encontrado en una cervecería de Gante, en Bélgica.

El local, conocido con el nombre de 'Dulle Griet', es internacionalmente conocido por contar con la colección de cervezas belgas más grande del mundo. Aquellos que visitan el local pueden disfrutar de más de 500 tipos diferentes de este tipo de bebida. Roberta fue una de las clientas que acudió al establecimiento para disfrutar de una cata de cervezas y, además de la variedad de bebidas, se encontró con una situación que no dudó en compartir en redes sociales.

Como en todos los establecimientos, los clientes deben primero revisar la variedad de cervezas que ofrecen y elegir cuál es la que desean. Sin embargo, una vez tienen clara su decisión y se la comunican al camarero, los trabajadores del local piden a los clientes que entreguen uno de sus zapatos a modo de fianza. De esta forma, será mucho más complicado que los clientes puedan irse sin pagar la cuenta o que, incluso, como ocurre en este establecimiento, los consumidores se lleven a casa los vasos.

Tal y como cuenta la tiktoker a través del vídeo, era algo más que recurrente que, tras varias cervezas, la gente se llevara los vasos a su casa o incluso "se le olvidara regresar a pagar". Por ello, este local ha decidido implantar esta novedosa medida que no ha dejado indiferente a nadie. Los camareros, una vez que recogen los zapatos de los clientes, los depositan en una cesta del techo para que los clientes no puedan acceder a ello. De este modo, hasta que no se paga la cuenta no se entregan los zapatos.

El vídeo de 'Robertaconmaleta' supera ya los 28.000 'me gusta' y las casi 400.000 reproducciones.

