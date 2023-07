La tienda con los precios más baratos de EEUU: los productos de Amazon los devuelven aquí

¿Dónde llegan los productos de Amazon que se devuelven? El destino de algunos es directamente la basura. De hecho, la cadena de ITV News realizó una investigación en la que se indicaba que la empresa se deshace todos los años de millones de objetos. Estos pueden ser de stock no vendido o de devoluciones como joyería, libros y aparatos eléctricos, entre otros.

Después de la denuncia de la cadena, Amazon explicó por escrito el procedimiento que sigue la empresa con respecto a las devoluciones de los clientes que no han quedado satisfechos. Así, la empresa expresa que si el objeto "cumple con los altos estándares de calidad, se etiqueta como 'nuevo' y se vuelve a vender". Si no cumplen con estos estándares, los productos acaban reacondicionados en Amazon Warehouse, donados a organizaciones benéficas o destruidos.

Sin embargo, también existen tiendas que buscan aprovechar los objetos devueltos, como la estadounidense RealBins, que se encarga de recogerlos y de ponerlos a precios mucho más baratos. Así lo ha explicado la tiktoker española que reside en Florida, EE. UU., Nury Calvo (@nurycalvosn).

"Estamos en la tienda con los precios más locos de Estados Unidos", comienza el vídeo. "Todos los productos que devuelven de Amazon llegan a esta tienda y los viernes cada objeto está a 10 dólares. Durante la semana va reduciendo el precio hasta que los jueves está toda la tienda a un dólar".

"A ver qué podemos encontrar hoy, se trata de rebuscar...A mí me encanta", dice buscando entre todo tipo de objetos. "Por ejemplo, un secador de pelo por 10 dólares...Mira este proyector, no te creo" le comenta a su marido mientras este le corta porque no se lo cree. "No puede ser", expresa sorprendido.

Nury aprovecha para mostrar los juguetes que se encuentra. "Es que, mira, hay un montón de juguetes". En la siguiente toma decide realizar una comparación con el precio original de Amazon: "Claro, cuesta 59,95 dólares y hoy está a 10".

Un set de cuchillos, ropa de la marca Champion, una carcasa para el iPhone, colonias...Objetos infinitos y para todos los gustos. "Aquí el que huele mal es porque quiere", dice la tiktoker en la sección de las colonias.

"La electrónica puede que no funcione"

El vídeo ha recibido más de 300.000 'me gustas' y más de 700 comentarios. Destacan los de los usuarios que preguntan por la dirección de la tienda y alguna usuaria que ha señalado que las tiendas de este estilo ya las hay en España: "En Madrid también existe eso".

Otros han bromeado: "Truco, si lo compráis roto por 10 dólares, te compras el mismo en Amazon y le devuelves el roto", "los electrodomésticos capaz no andan" o "la electrónica puede que no funcione".

