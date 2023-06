Juan 'sin miedo', el edil de UPN que sacó la bandera de España ante 10 de Bildu: "Es el inicio del cambio"

Cuando uno pasea por Etxarri Aranatz (Navarra) no encuentra símbolos españoles. Las banderas que se distinguen son la ikurriña, la errano beltza o la del Reino de Navarra, en ocasiones modificada, a lo sumo. El pasado 17 de junio se constituyó la corporación municipal en este pueblo donde todos los concejales son de Bildu, excepto uno. Se trata de Juan Frommknecht, de Unión del Pueblo Navarro (UPN).

El pasado sábado llegó temprano al salón de plenos. "Como abogado, tenía la experiencia de que en determinados sitios se infringe la ley de símbolos. Llegué y no se cumplía: no estaban ni la bandera ni la foto del rey", dice en conversación con EL ESPAÑOL.

De tal forma, pidió permiso al pleno para sacar su bandera durante la jura de su cargo. Tras no recibir aprobación ni reproche, cuando llegó el momento, se levantó y extrajo de su bolso la rojigualda. En el público se escuchó un lamento ("joder") y Frommknecht juró el cargo: "Sí, prometo".

"¿Cómo vas a prometer sin estar la bandera?", se pregunta al otro lado del teléfono. "Mantuve la educación y las formas porque no quería herir a nadie tampoco", apostilla.

Sólo una persona del público se quejó. Dijo que debía "pedir perdón". "¿Perdón por qué? ¿Porque no nos dejarnos matar?". El resto de presentes no porfió el gesto. "Nadie dijo nada, tal y como imaginaba", apunta Frommknecht, que agradece el trato cordial del resto de concejales.

Juan Frommknecht saca la bandera de España en el pleno de Etxarri Aranatz. Cedido

"Estuve con la alcaldesa y fue cordial", apunta. Además, solicitó un espacio para atender a los vecinos y se lo están tramitando. Le han enviado información e, incluso, cuando atiende al teléfono, está volviendo de Etxarri Aranatz, donde algunos vecinos han tenido problemas con las tuberías.

En el pleno estuvieron "tranquilos y cómodos", tanto él como la amiga que le acompañó. Ya ha solicitado formalmente que se coloquen los símbolos nacionales en el pleno, tanto la foto del rey como la bandera rojigualda. "Imagino que no me lo concederán", apunta.

A pesar de todo, cree que esto puede ser "el principio de un cambio. Aunque parezca chocante".

Etxarri Aranatz

Etxarri Aranatz se encuentra entre las sierras de Aralar y Urbasa, al norte de Navarra. Esta localidad tiene en torno a 2.500 habitantes. Solo han presentado listas para las municipales EH Bildu, UPN y PP, estos dos últimos con candidatos que no pertenecen al pueblo. Con una participación del 62%, el pasado 28-M votaron 871 personas a Bildu, 81 a UPN y 53 al PP. No acudieron a las urnas 717 personas.

Juan cree que hay un dato clave para conocer el miedo que hay entre los vecinos del pueblo a ser 'constitucionalista'. "Mira los resultados de las regionales", apuntó a EL ESPAÑOL hace unas semanas, tras ser elegido edil. Este pasado 28-M, Etxarri Aranatz dio 655 a EH Bildu para el parlamento, 327 a Geroa Bai, 69 al PSOE y 66 a UPN. "¿Por qué no presenta lista al pueblo el PSOE?", se pregunta Frommknecht.

A lo largo del paseo que EL ESPAÑOL da con Frommknecht por Etxarri hace tres semanas, se pueden ver distintas pintadas a favor de la lucha armada y los presos de ETA. Algunas de ellas, en la fachada de la casa abandonada de Jesús Ulayar, asesinado por la banda terrorista en 1979 delante de su hijo.

Por entonces, a Frommknecht nadie le ha felicitado por su elección. Recordaba que "lo peor de todo es no haber podido llevar a gente de Etxarri Aranatz en esa lista (municipal) por el miedo que tienen. Eso es lo peor".

Asimismo, resaltaba que él no quería ir a Etxarri a pasar miedo. "Yo quiero que nadie pase miedo, ni los unos ni los otros, y que se saluden por la calle".

Juan Frommknecht durante la entrevista con EL ESPAÑOL Pablo Lasaosa

El gesto de Frommknecht es el primer paso. Su programa, tal y como él mismo comentaba, "es muy claro: recuperar la convivencia y conseguir las mejoras que necesita el pueblo. Tienen problemas con los pediatras, no han estado bien, hay que luchar por eso, hay que luchar por Etxarri más sostenible, por el problema de la vivienda, como en todos lados, hay que luchar por tener las mejores infraestructuras… Yo quiero entrar en el día a día de la política municipal. También no nos olvidemos que es competencia municipal la limpieza viaria. ¿Has visto cómo están las calles? ¿Has visto las pintadas? Ese va a ser mi trabajo".

—¿Qué opinión le merecen las pintadas?

—Me parece malo para Etxarri. Es una muestra de una falta de convivencia y una falta de respeto de unos hacia otros y de una falta de recuerdo nostálgico de una violencia que puede acabar. Mientras haya alguien que recuerde esa violencia ensalzándola, la paz no es posible. Para tener comunidades con paz es necesario gente con mentalidad de paz. Las personas que ponen esas pancartas, las personas que no quitan esas pintadas, no están demostrando su mentalidad de paz. Tal vez buscando el acercamiento, el diálogo, el hablar, nunca nos vamos a poner de acuerdo, pero tal vez lleguemos a mínimos éticos que hagan que esto no ocurra. Cuando yo me vaya, quizás Etxarri tenga el doble de pintadas que ahora. O tal vez tenga dos menos. Ese habrá sido mi éxito.

Quién es Juan

Juan Frommknetch es abogado, tiene su propio despacho y vive en Pamplona. Él mismo reconoce que no se conoce el callejero de Etxarri Aranatz. Eso sí, es un apasionado de su tierra y de la mitología y la historia del lugar.

Cuando apenas tenía 15 años, el grupo terrorista ETA mató a su amigo Alfredo. "Una bomba en la bajada Javier, el 30 de mayo de 1985". Ahí comenzó su lucha. "Siempre he tenido un compromiso importante con la libertad y contra la presión y la violencia que hemos sufrido en esta tierra".

En los 2000, cuando nadie quería llevar las acusaciones particulares contra ETA, él y otro compañero se metieron en la faena penal para combatir al grupo terrorista desde su ámbito. "Ese compromiso, una vez que ETA desaparece, no cesa. Sigo teniendo procesos abiertos contra determinados comandos en ciertos crímentes sin resolver aún".

Piensa que esa lucha contra el terrorismo es un deber para "todos los ciudadanos". "Pero el miedo impedía totalmente manifestar un apoyo o una solidaridad con esta gente. Habremos cometido muchos errores, pero estábamos donde teníamos que estar".

Esa lucha le llevó en 2023 a Etxarri Aranatz. "Intuí que Bildu iba a subir mucho en el Norte de España. Eso podía suponer en algún sitio concreto, no en todos (porque no es lo mismo la gente de Bildu en un sitio que en otros), un recorte de libertades y decidí que mi compromiso me tenía que llevar, si el partido así lo veía, al lugar más duro, al más complicado, y el más complicado es Etxarri Aranatz".

