Bildu. De las armas a las urnas en el 28-M

Covite, el Colectivo de Víctimas del Terrorismo en el País Vasco, ha revelado que Bildu lleva en sus listas para el 28 de mayo a 44 candidatos condenados por su relación con ETA, siete de ellos cuentan en su historial con delitos de sangre. En el pódcast En la Sabana contamos con la valoración de Consuelo Ordóñez. Para la presidenta de este colectivo, lo ocurrido supone un "salto cualitativo preocupante" y habla de un ejercicio de cinismo por parte de Bildu. "Ya no pueden disimular la simbiosis que tienen con ETA. Es una provocación que no pasa en ningún otro país".

Este periódico también ha revelado que dos etarras son candidatos en los mismos pueblos en los que asesinaron a sus víctimas. Se trata de Lander Maruri Basagoiti y Juan Ramón Rojo González. Con la ayuda de Brais Cedeira, reportero especializado en Defensa, analizamos sus perfiles y conversamos con María Caballero, concejal de UPN en el ayuntamiento de Pamplona e hija de Tomás Caballero, edil asesinado por ETA en 1998:"Legalmente sí están legitimados pero no así moralmente". María recuerda su experiencia en el ayuntamiento de Pamplona: "Durante un tiempo tuve que aguantar estar con la que fue abogada de los asesinos de mi padre, entró en las listas en la legislatura pasada", pero destaca que pese a esa situación no hay espacio para el rencor.

