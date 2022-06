Álvaro Morte, Koldo Serra, Carles Puyol y Carlos Grenoir presentan una compañía para producir las primeras películas basadas en NFTs

El actor Álvaro Morte y el director Koldo Serra, acompañados de Carlos Grenoir, CEO de Olyseum, han presentado hoy en Madrid, Olyverse, el proyecto de producción de entretenimiento de Olyseum. Cayetana Guillén Cuervo, quien también forma parte activa del proyecto, ha sido la encargada de presentar el evento.

Olyverse es un proyecto que ha creado la primera NFS (Non-Fungible Story), películas de animación 3D en el metaverso, basadas en una colección de NFTs (Non Fungible Tokens), activos digitales únicos y autenticados que dan acceso a los compradores a avatares inspirados en los protagonistas y que permiten obtener varios beneficios, tales como participar en la creación de la historia, enviar audiciones a las stars, recibir cursos y asistir a eventos exclusivos. La primera NFS está dirigida por el cineasta Koldo Serra y protagonizada por Álvaro Morte.

Álvaro Morte, comenta sobre la NFS: “Hemos introducido una nueva forma de expresión artística, contando historias colectivas junto a la audiencia y fomentando así el interés social por la cultura. Lo hacemos a través de NFTs, creando, de forma descentralizada colecciones icónicas de estrellas mundiales que aparecerán a lo largo de toda la historia”.

La primera NFS de la historia se titula “The art leader”, haciendo referencia al argumento de la misma, en el cual un hacker (protagonizado por el actor Álvaro Morte, “Olyver”) asume de forma inesperada la misión de salvar obras de arte universales que un hacker malicioso ha amenazado con robar para alimentarse de ellas y destruirlas. Para ello, Olyver, ingenia un plan y recluta, episodio tras episodio, a distintas personalidades reconocidas de distintas disciplinas y con diversas habilidades.

Por otro lado, Koldo Serra, co-director de la popular serie de Netflix, se ha convertido en el director y guionista que se encarga de dar forma a las historias: “Como director de cine, idear formas creativas de contar historias al mundo supone un reto emocionante que afrontar. Nunca antes había visto una forma tan abierta y colaborativa de crear arte”.

El evento de inauguración ha tenido lugar en una localización exclusiva de Madrid, con un gran despliegue audiovisual destinado a ensalzar los sentidos entre grandes pantallas 360º, mostrando en techos y paredes una combinación de diseños artísticos, NFTs y animaciones 3D, acompañados por temas musicales perfectamente integrados en la obra. Durante el mismo, se ha revelado en primicia su plato estrella: un arte hiperrealista del que se compone la primera colección de la NFS, una animación 3D basada en Álvaro Morte, que ha dado una sorprendente bienvenida a los asistentes entrando al metaverso, su nueva y futurista plataforma web3, así como un video teaser de Olyverse protagonizado por el mismo Álvaro Morte para terminar la presentación.

El proyecto nace de la mano de Carlos Grenoir, ingeniero especializado en neurociencia, quien explica el porqué de todo esto: “El panorama digital actual trae consigo la herencia centralizada, donde las plataformas e instituciones monopolizan los procesos de creación y negocio, relegando a sus usuarios a su periferia y convirtiéndolos en meros contribuyentes bajo su control. Con la nueva web3, la descentralización y empoderamiento de sus contribuciones se posiciona en ellos mismos, cediéndoles los derechos de sus activos y permitiéndoles un acceso global a unas plataformas que serán interoperables. Esto nos permite crear un ecosistema más colaborativo y abrir nuevas vías a la creación colectiva. Hoy damos un paso más y nos aventuramos en el mundo del arte y del cine con Olyverse, un ecosistema de creación conjunta”.

En palabras del propio Carlos Grenoir, los planes de la compañía a corto plazo son:

· Ir lanzando los nuevos episodios de la NFS, junto a las colecciones de NFTs de las distintas stars.

- Estrenar su propio metaverso virtual, para el cual están preparando experiencias exclusivas con las stars, donde se fomentará la participación de los fans.

- Crear en su metaverso distintos juegos play-to-earn, ampliando así en su conjunto la utilidad de su utility token ‘OLY’, para el cual tienen planes a corto plazo de ampliar los exchanges en los cuales puede ser adquirido.



Además, Olyverse, como proyecto comunitario, tiene un carácter social y su compromiso con el arte, la cultura y el bienestar social es parte de su ADN. Por ello, Olyverse y las stars donarán un porcentaje de sus ingresos a distintas organizaciones elegidas por la estrella de cada episodio para contribuir a causas sociales. Abren la primera colección de Álvaro Morte, con una causa qué él mismo ha seleccionado, donando parte de los beneficios a combatir el cáncer infantil, mediante la fundación CRIS, de carácter privado e independiente cuyo objetivo es fomentar y financiar proyectos de investigación para el tratamiento y cura del cáncer.

El exfutbolista Carles Puyol, vicepresidente de la compañía, también ha explicado a través de un vídeo cómo fueron los inicios del proyecto: “Cuando mi gran amigo Iván de la Peña me comentó la idea de Carlos Grenoir, no dudé ni un momento en formar parte de Olyseum. Desde entonces, se ha convertido en uno de mis proyectos más personales”.

Durante el evento, también se ha revelado por primera vez que el actor turco, Kerem Bürsin, conocido por su papel en la serie “Love is in the air”, ha sido añadido al cast de la serie de Olyverse, integrándose como un miembro más del equipo. El actor, presente en el evento, ha destacado: “Para mí es un placer sumarme a este proyecto que, sin duda, es el futuro en nuestro campo, con este gran equipo de referentes del cine y de otros sectores, que además quiere construir una comunidad y priorizar la cultura. Es un reto maravilloso que ha despertado inmediatamente mi interés y mis ganas de ponerme a trabajar con todo el equipo.”

Al evento también han asistido personajes como Evelio Acevedo, director del Museo Thyssen-Bornemisza; Beatriz Ordovás, representante de la popular casa de subastas Christie’s; María Bernat, en representación de la icónica casa Batlló de Barcelona; y Andrés Reisinger, uno de los artistas NFT más valorados del momento en el panorama mundial.

Los NFTs de la primera colección de Álvaro Morte podrán adquirirse tanto con el propio token de Olyverse (OLY), como con el token de Ethereum (ETH) y mediante tarjeta de crédito o débito en su plataforma olyverse.com. Además, Olyverse ha creado un nuevo paradigma en las dinámicas de los NFTs, cambiando su flujo y asignando un curador y mayorista oficial para colecciones NFT de la NFS. La entidad elegida para desarrollar este papel es la compañía 3F Music Dubai, quien además representa el mayor comprador de NFTs de Álvaro Morte en el mercado, con una colección extraordinaria. Con su impresionante colección de NFT, 3F Music se esfuerza por ser la fuerza NFT dominante en su región, ya que posee miles de obras de arte raras y únicas. Además, 3F Music está presentando sus nuevas instalaciones de grabación y medios de última generación en Dubái, para ser el hogar de estudios de producción musical de clase mundial, condiciones que le han llevado a ser la opción elegida por Carlos Grenoir.

Su función principal será ser responsable de aportar al mercado la oferta necesaria en cada momento, para generar un entorno activo y sano, que apoye la calidad y escasez, así como que promocione la gamificación de cada asset para empoderar la exclusividad en un campo abierto y libre. Farzin Fardin Fard, CEO y fundador de 3F Music, es el mastermind que trabajará codo a codo con Carlos Grenoir, Álvaro Morte y el resto del equipo Olyverse.

