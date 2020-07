Estos son los requisitos que deben cumplir los padres para solicitar el 'cheque guardería'

Este jueves 9 de julio la Comunidad de Madrid ha abierto el plazo de solicitudes para el conocido como cheque guardería, diseñado para las las familias con menos recursos, y que concluirá el próximo 5 de agosto.

Entre las bases reguladoras para la concesión de este "cheque", la Comunidad ha introducido la posibilidad de requerir las ayudas para el primer ciclo de educación infantil cuando el niño aún no haya nacido. Es decir, los padres podrán pedir dicho subsidio meses antes de que se produzca el alumbramiento. El objetivo de dicha medida es fomentar la natalidad dentro de la Comunidad.

Así, entre los requisitos que los alumnos deberán reunir, a la finalización del plazo de presentación de solicitudes, se establece el supuesto de "haber nacido o estar previsto el nacimiento con anterioridad a la fecha que se determine en cada orden de convocatoria".

La orden establece que con el fin de "adecuar la composición" de la unidad familiar a la "realidad social y económica actual" se considera necesario ampliar los miembros computables de la unidad familiar a los hijos solteros menores de veinticinco años.

Asimismo, también se ha considerado "conveniente" incluir a los hijos "todavía no nacidos" en el momento de finalización del plazo de presentación de solicitudes, como una ayuda a la familia y como medida "de fomento de la natalidad y de apoyo a la mujer embarazada y a la maternidad".

De esta forma, los no nacidos computarán a la hora de resolver la asignación de las convocatorias en el caso de que las familias opten por centros privados, dado que los de gestión indirecta y directa los alumnos tienen la gratuidad en la escolaridad.

Tendrá que presentarse un certificado médico

Las directrices del Gobierno regional establecen que para el caso de alumnos cuya fecha prevista de nacimiento sea posterior a la de finalización del plazo de presentación de solicitudes, deberá aportarse además "certificado médico acreditativo de la fecha probable del parto".

Una vez producido el nacimiento se deberá entregar, en el plazo establecido en la orden de convocatoria, libro de familia o documento oficial similar en el que figure dicho alumno.

"La no aportación de estos documentos supondrá que el alumno figure como excluido en la resolución definitiva de la convocatoria", exponen las bases reguladoras.

En el caso de hermanos no nacidos, cuya fecha prevista de nacimiento sea posterior a la de finalización del plazo de presentación de solicitudes, deberá aportarse ese certificado médico acreditativo de la fecha probable del parto. En caso contrario, dicho miembro no será tenido en cuenta para el cálculo de la renta per cápita familiar.

"Dada la favorable acogida que esta iniciativa ha tenido entre las familias madrileñas a través de las convocatorias anuales publicadas desde dicho año, la Consejería de Educación y Juventud considera conveniente no solo el mantener estas becas sino actualizar su regulación con el objeto de adaptarse a una realidad social en constante evolución, por lo que a través de la presente orden se procede a la modificación de las bases reguladoras para la concesión de becas para la escolarización en centros de titularidad privada", recoge la resolución.

También se va a dotar de una "mayor prevalencia" a la condición de niño con discapacidad en el otorgamiento de las becas de educación infantil y por tanto se modifica la puntuación del criterio de discapacidad si el niño solicitante de beca reúne tal condición.

Cuantía económica mensual

El Ejecutivo regional destina más de 36,6 millones de euros a los cheques guardería del curso 2019/20, de los que se benefician 33.300 alumnos menores de tres años. La cuantía económica de estas ayudas, que tienen como objetivo fomentar la conciliación familiar y laboral, es de 100 o 160 euros mensuales en función de la renta.

El presupuesto destinado a financiar la presente convocatoria, publicada este miércoles en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCM), asciende a 37.150.000 euros con la previsión de alcanzar las 33.800 familias.