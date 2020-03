Así se queda una sanitaria tras 10 horas trabajando: verdad o mentira, motivo para quedarse en casa

Quizá nosotros no podamos convencer a quienes no ven la gravedad de lo que está sucediendo e intentan sortear las medidas impuestas por el #EstadoDeAlarma. Esperamos que ella 👇🏻 si pueda. Que una dosis de realidad les haga cambiar de opinión. #QuédateEnCasa, esto no es un juego. https://t.co/Zb2RAVE7Gi