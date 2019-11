La pesadilla de Asunción: muere su marido en un accidente al volver del entierro de su cuñada

María Asunción y su familia viajaban en autobús desde Asunción hasta Buenos Aires (Argentina). En un momento dado, sufrieron un grave accidente de tráfico y su marido acabó perdiendo la vida. Los hechos sucedieron en la madrugada del pasado domingo, cuando el hombre se dirigió al baño. Tras esto, el autobús impactó y la mujer no recuerda nada más. Junto a ellos se encontraba también su hija de dos años.

Según apuntan fuentes policiales, el accidente se produjo debido a la alta velocidad a la que iba el automóvil. "Iba muy rápido y seguramente se quedó dormido", han apuntado varios pasajeros a los medios locales. Como resultado de la colisión, entre el autobús y un camión, han muerto 5 personas y 11 han quedado heridas. Maria Asunción y su familia viajaban hasta Paraguay por el entierro de la hermana de su marido y fue a la vuelta cuando sucedieron los hechos. "No me lo puedo creer, es una pesadilla", ha asegurado, desconsolada. Está desesperada, porque tiene dos hijos "que necesitan a su padre, y ahora me dicen que él está muerto".

"Veníamos viajando desde Asunción hacia Buenos Aires junto a mi marido y mi hija de dos años, cuando él me dice cerca de las seis de la mañana, que va a bajar al baño y es allí cuando se produce el impacto del accidente por lo que no lo vi más" ha apuntado desconsolada María Asunción a Radio Máxima, un medio local.

El pasado fin de semana, en Barcelona, un bebé falleció tras ser atropellado por su madre. El bebé fue trasladado en helicóptero en estado crítico al hospital de Sant Joan de Déu de Barcelona, donde falleció esta madrugada. Al lugar del suceso se desplazaron efectivos de los Mossos, Bomberos de la Generalitat y personal del Sistema de Emergencias Médicas, que se hizo cargo del traslado del menor.