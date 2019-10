Ángela, la joven con síndrome de Down nombrada fallera mayor: ha cumplido su sueño

Ángela Lucas Bodi, de 22 años, ha sido nombrada fallera mayor por la comisión de Francisco Climent-Uruguay. La joven ha podido cumplir su sueño, ya que desde que era pequeña mostró gran interés por esta festividad valenciana. Además, son pocas las que en su situación han llegado a lucir la tan ansiada banda.

“Siempre había dicho que quería ser fallera mayor. En la falla no había fallera mayor para 2020. Y no podemos negar que llevaba mucho tiempo diciendo lo que quería ser. Entre lo que en casa le convencieron y lo que empujaron quienes bien les quieren, acabó por proponerlo en la comisión”, ha asegurado la madre de Ángela en declaraciones al diario Levante. Además, la mujer incide que estos nombramientos no se producen con frecuencia debido a las "barreras que existen" y que hay que derribar.

Para esta ocasión, sus padres decidieron proponerlo en la comisión y no encontraron objeción alguna. La joven, que no se lo esperaba, lo recibió con gran sorpresa. Ángela recibió la noticia por sorpresa y, para su madre, el vídeo en el que se realiza el nombramiento es “impagable”. La joven es una más entre las falleras -donde le apuntaron hace dos años y medio- y lleva trabajando años de forma constante y entusiasta. Entre acto y acto, trabaja en el departamento de embalaje de un taller ocupacional en la cooperativa Koynos.